Paris Saint-Germain không chủ quan trước cạm bẫy Villarreal

HLV Luis Enrique của Paris Saint-Germain cảnh báo, những chiến thắng ấn tượng trước Man City và Barcelona sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi nếu đội bóng của ông không thể duy trì khởi đầu hoàn hảo tại Champions League trong chuyến làm khách đến sân của Villarreal.

HLV Luis Enrique của Paris Saint-Germain. Ảnh: THX

Paris Saint-Germain (PSG) đang có 2 năm liên tiếp vô địch châu Âu, là một trong 5 đội vẫn còn toàn thắng nhưng hiện dẫn đầu vòng bảng phân hạng Champions League xếp hạng nhờ hơn về hiệu số. Trong 3 chiến thắng, đoàn quân của HLV Luis Enrique gây ấn tượng mạnh mẽ khi đánh bại cả Man City lẫn Barcelona với cùng tỷ số 4-2.

Tuy nhiên, HLV Enrique không hề xem nhẹ chuyến hành quân đến sân Estadio de la Cerámica, trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 4-11 (giờ Việt Nam). Trong trận đấu gần nhất tại Champions League, Villarreal từng dẫn trước Liverpool 2-0, nhưng cuối cùng lại để thua ngược 4-3 sau khi The Kop vùng lên san bằng cách biệt ngay trong hiệp một.

“Nếu ai đó nghĩ rằng những kết quả vừa qua sẽ giúp chúng tôi giành chiến thắng vào ngày mai, thì đó là một sai lầm hoàn toàn”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phát biểu trong buổi họp báo. “Sẽ không thể giành chiến thắng nếu thiếu đi tham vọng, quyết tâm và khả năng duy trì cường độ chạy suốt cả trận đấu.

Chúng tôi sẽ đối đầu với một Villarreal mạnh mẽ, họ là một đội bóng rất chất lượng, được dẫn dắt bởi một HLV giỏi. Các cầu thủ phải chứng tỏ ngay từ những phút đầu tiên rằng mình đã sẵn sàng và có khát khao chiến thắng. Những kết quả trong quá khứ chẳng có giá trị gì khi bước vào trận đấu này”.

HLV Enrique nói thêm: “Mùa giải trước, chúng tôi cũng có khởi đầu như hiện tại nhưng cuối cùng lại không thể lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu. Đây là Champions League. Ngày mai, điều cốt yếu là phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Chúng tôi muốn đạt thành tích tốt hơn so với mùa giải trước”.

PSG tiếp tục không có sự phục vụ của các ngôi sao Dembele, Marquinhos và Nuno Mendes. Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Khvicha Kvaratskhelia sẽ phải trải qua quá trình hồi phục dài hạn sau ca phẫu thuật đầu gối, do gặp chấn thương dây chằng chéo trước trong chiến thắng 4-2 trước Barcelona.

“Chúng tôi không thay đổi kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu, nhưng có những điểm quan trọng cần cân nhắc”, Enrique khẳng định. “PSG muốn luôn thể hiện phong độ tốt, bất kể đối thủ là ai hay trận đấu diễn ra trong hoàn cảnh nào. Ngày mai, chúng tôi sẽ có trải nghiệm tại một sân đấu khác biệt. Việc vượt qua áp lực từ họ sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng tôi lại thích điều đó”.

LINH SƠN