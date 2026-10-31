Aston Villa kiện Carragher vì xem thường CLB và HLV Emery

Aston Villa chính thức thông báo khởi kiện cựu danh thủ Jamie Carragher sau khi chuyên gia của kênh Sky Sports đưa ra những phát ngôn bị coi là xúc phạm nghiêm trọng nhắm vào CLB đang đứng thứ 9 ở Ngoại hạng Anh

HLV Emery. Ảnh THX

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ những bình luận của Carragher trên chương trình podcast Stick to Football khi ông thảo luận về khả năng HLV Unai Emery chuyển sang dẫn dắt Man United để thay thế Michael Carrick. Trong buổi trò chuyện, cựu trung vệ 48 tuổi của Liverpool đã tuyên bố gây sốc rằng "Aston Villa sẽ không bao giờ là Man United" và lập luận về một "trật tự thứ bậc" không thể thay đổi trong bóng đá.

Carragher giải thích luôn tồn tại một chuỗi cung ứng trên thị trường chuyển nhượng, nơi các CLB lớn nhất thế giới như Real Madrid sẵn sàng rút ruột những ngôi sao số một của Man United (như trường hợp của Cristiano Ronaldo) hay Liverpool. Theo quan điểm của ông, Aston Villa nằm ở vị thế thấp hơn và buộc phải chấp nhận việc các đội bóng lớn hơn lấy đi HLV hoặc cầu thủ trụ cột của mình.

Đại ý Carragher cho rằng Aston Villa không xứng với tầm vóc của Emery. Đỉnh điểm của sự căng thẳng là khi Carragher thẳng thừng lên tiếng bảo các cổ động viên Aston Villa hãy "câm miệng lại".

Phản ứng trước những lời lẽ của Carragher, Aston Villa đã đưa ra thông báo chính thức trên mạng xã hội X thông qua tuyên bố do Chủ tịch Nassef Sawiris trực tiếp ký tên. Tuyên bố nêu rõ: "Aston Villa sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại Jamie Carragher vì những lời xúc phạm không thể chấp nhận được nhắm vào CLB và người hâm mộ. Aston Villa sẽ không cho phép bất kỳ ai cản trở sự thăng tiến của chúng tôi tại bóng đá Anh và châu Âu".

Trên sân cỏ, Aston Villa đang thăng hoa. Đội bóng này dường như vẫn giữ được thói quen truyền thống là thường đạt phong độ cao nhất vào mùa thu, minh chứng rõ nét nhất là việc họ giành được tới 10 điểm trong 4 vòng đấu gần nhất tại Premier League. Trong khi đoàn quân của Unai Emery chỉ thắng 2 trong 12 trận tại giải đấu cao nhất nước Anh suốt tháng 8 và tháng 9 (hòa 5, thua 5), thì họ lại thắng tới 8 trong 10 trận gần nhất diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 (hòa 1, thua 1) – bao gồm cả những chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và Man City ở mùa giải này.

Cuối tuần qua, Aston Villa trở thành đội đầu tiên đánh bại đội đầu bảng Man City, với cú đúp của tiền đạo đang có phong độ cao Nicolas Jackson, giúp đội bóng vùng Midlands vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ còn kém Chelsea ở vị trí thứ 5 đúng 2 điểm.

Tuy nhiên, chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường của Villa đã khép lại vào thứ Tư vừa qua, khi đội hình với nhiều sự thay đổi nhân sự để thua 0-3 trước một Bournemouth đang thăng hoa tại EFL Cup, qua đó lỡ hẹn với vòng tứ kết mùa giải thứ 7 liên tiếp. Cuối tuần này, HLV Emery sẽ có trận đấu “dễ thở” trên sân Fulham. Ông từng thắng 8 trong 9 lần đối đầu với đội bóng này tại Premier League, đạt hiệu suất trung bình 2,67 điểm mỗi trận – một thành tích ấn tượng mà chỉ có Pep Guardiola (người đã thắng 12 trận) mới có thể sánh bằng.

LONG KHANG