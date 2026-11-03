Anthony Gordon muốn ích kỷ hơn ở Barcelona

Ngôi sao chạy cánh Anthony Gordon tuyên bố Barcelona vẫn chưa thấy được phiên bản tốt nhất của anh. Cầu thủ người Anh cũng khẳng định sẽ chơi “ích kỷ” hơn trong trận đấu tại Champions League, khi Barcelona tiếp đón Aston Villa trên sân Spotify Camp Nou, diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 4-11 (giờ Việt Nam).

Anthony Gordon tuyên bố Barcelona chưa thấy được phiên bản tốt nhất của anh. Ảnh: THX

Anthony Gordon, bản hợp đồng trị giá 70 triệu EUR từ Newcastle United vào mùa hè vừa qua, đã có khởi đầu đầy hứa hẹn tại Barcelona với 3 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường tính đến thời điểm hiện tại. Bàn thắng gần nhất của tuyển thủ người Anh đến trong chiến thắng 6-1 trước Alaves tại mặt trận La Liga vào cuối tuần qua - một pha dứt điểm tinh tế đưa bóng qua đầu thủ môn.

Tuy nhiên, ngôi sao 25 tuổi cho rằng anh vẫn còn nhiều tiềm năng để khai phá, nhất là khi chuẩn bị đối đầu với một đại diện từ Premier League lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Tây Ban Nha.

“Tôi nghĩ mình đã khởi đầu khá tốt dù đây là một đất nước hoàn toàn mới”, Gordon chia sẻ. “Tôi gia nhập một đội bóng mới, và việc thích nghi với một quốc gia mới chính là thử thách lớn nhất. Tôi đã bắt đầu ổn, nhưng tôi hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế. Tôi cần thêm thời gian để thực sự ổn định và phát triển. Khi đó, các bạn sẽ được thấy phiên bản tốt nhất của tôi”.

Để vươn lên một tầm cao mới, Gordon nhận thức rõ rằng đôi khi anh cần phải chơi ích kỷ hơn: “Yêu cầu mà tôi đặt ra cho bản thân luôn không đổi: ghi bàn, kiến ​​tạo, trở thành người có thể xoay chuyển cục diện trận đấu bất cứ lúc nào và dám đứng ra gánh vác trách nhiệm. Tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn, đôi khi cần chơi ích kỷ hơn, đi bóng nhiều hơn và dứt điểm nhiều hơn. Đây là trọng tâm lớn nhất - chắc chắn là phải ghi nhiều bàn thắng hơn nữa”.

Cựu sao Everton và Newcastle nói thêm: “Thử thách tại Barcelona khác biệt hoàn toàn so với những gì tôi từng trải qua. Tại Everton, tôi phải chiến đấu để trụ hạng. Với Newcastle, mục tiêu là giành vé dự Champions League hoặc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Còn tại đây, mục tiêu là các danh hiệu. Ba thử thách rất khác biệt, nhưng việc cạnh tranh trên mọi mặt trận, hướng tới mọi danh hiệu, chắc chắn là điều thú vị nhất”.

Thử thách tiếp theo dành cho Gordon là Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery. Đội bóng này đã toàn thắng cả 3 trận tại Champions League mùa giải năm nay, qua đó tạm xếp trên Barcelona với 3 điểm nhiều hơn. “Họ là một đội bóng rất mạnh”, Gordon nhận định. “Tôi từng đối đầu với họ vài lần, với kết quả khi thắng khi thua. Họ có một huấn luyện viên tuyệt vời, họ cũng đang có phong độ rất ấn tượng trong thời gian gần đây. Đây là một thử thách khó khăn, nhưng tôi cảm thấy rất hào hứng”.

LINH SƠN