Barcelona, ​​Atletico Madrid và Villarreal đối mặt thách thức

Cả 3 đại diện Tây Ban Nha gồm Barcelona, ​​Atletico Madrid và Villarreal sẽ đối mặt với những thử thách trên sân nhà tại Champions League vào rạng sáng ngày 4-11, trong bối cảnh đang nỗ lực giành những điểm số quý giá trong giai đoạn vòng bảng phân hạng (league phase).

Barcelona (trái) quyết tâm vực dậy sau thất bại trên sân Paris Saint-Germain. Ảnh: THX

Barcelona sẽ tiếp đón Aston Villa tại sân Camp Nou. Đội bóng nước Anh đang có phong độ cao với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Champions League, trong khi nhà vô địch Tây Ban Nha của HLV Hansi Flick đang quyết tâm vực dậy sau thất bại trên sân của Paris Saint-Germain ở lượt trận châu Âu trước đó.

Barcelona đã tìm lại cảm giác chiến thắng bằng màn trình diễn thuyết phục, đánh bại Alaves 6-1 trên sân nhà vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, HLV Flick vẫn phải đau đầu với các ca chấn thương ở hàng phòng ngự. Chấn thương mắt cá chân của Jules Kounde đang hồi phục chậm hơn dự kiến, trong khi Xavi Espart cũng phải nghỉ thi đấu vài tuần vì vấn đề tương tự. Ngoài ra, Andreas Christensen và Eric Garcia vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương cơ.

Trong trận gặp Alaves, HLV Flick đã bố trí Frenkie de Jong chơi ở vị trí trung vệ. Tiền vệ người Hà Lan đã gây ấn tượng mạnh dù phải đảm nhận vai trò không quen thuộc, qua đó mở ra một giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ của Barcelona.

Trong khi đó, Atletico Madrid sẽ tiếp đón Bayern Munich trong một trận cầu có ý nghĩa quan trọng đối với hy vọng lọt vào tốp 8 của cả 2 đội - vị trí giúp họ tránh được loạt trận play-off vào tháng 2. Bayern hiện chỉ giành được 5 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên, trong khi Atletico mới giành được 4 điểm.

Atletico của HLV Diego Simeone đang có sự tự tin nhất định sau chiến thắng 2-0 trên sân Levante vào cuối tuần. Nhà cầm quân người Argentina nhiều khả năng sẽ giữ nguyên phần lớn đội hình xuất phát của trận đấu đó, dù những cầu thủ như Ademola Lookman và Jonathan David đang nỗ lực cạnh tranh để trở lại đội hình chính.

Tuy nhiên, tiền đạo Harry Kane của Bayern - người vừa giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2026, hứa hẹn mới là tâm điểm chú ý tại sân vận động Metropolitano. Đội trưởng tuyển Anh dự kiến ​​sẽ có 2 lần xuất hiện tại sân vận động này trong vòng chưa đầy 2 tuần, khi đội tuyển Anh có lịch thi đấu gặp Tây Ban Nha tại đây trong khuôn khổ UEFA Nations League vào ngày 15-11.

Villarreal cũng phải đối mặt với thử thách khó khăn trước nhà đương kim vô địch châu Âu PSG - đội hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi toàn thắng cả 3 trận đầu tiên, và ghi được 14 bàn thắng. Đội bóng của HLV Inigo Perez hiện xếp thứ 19 với 3 điểm và rất cần một kết quả khả quan để cải thiện cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp.

Mùa giải này, Villarreal đã cho thấy tiềm năng trên hàng công nhưng lại gặp vấn đề về sự ổn định trong khâu dứt điểm; điểm yếu này càng bộc lộ rõ ​​sau trận thua bất ngờ trên sân nhà trước Espanyol tại La Liga cuối tuần vừa qua.

Đại diện Tây Ban Nha không có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Ilias Akhomach do chấn thương, trong khi tiền đạo kỳ cựu Gerard Moreno cũng nhiều khả năng vắng mặt vì gặp vấn đề về cơ bắp. Sự vắng mặt của họ có thể mở ra cơ hội đá chính cho Ayoze Perez và Nicolas Pepe, trong khi Alex Freeman và Carlos Romero là những phương án thay thế ở vị trí hậu vệ phải và hậu vệ trái.

PSG, dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, đã khẳng định sức mạnh tấn công ấn tượng qua chiến thắng trước Barcelona ở lượt trận trước, và họ được đánh giá cao khả năng tiếp nối chuỗi trận toàn thắng tại giải đấu này.

LINH SƠN