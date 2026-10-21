Como - Manchester United: Nỗ lực vượt khó

Manchester United sẽ đối mặt với một thử thách lớn khi làm khách trên sân của Como ở lượt trận thứ ba Champions League 2026 - 2027.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia vào lúc 23 giờ 45 hôm nay (21-10). Cả hai đội hiện đều có 3 điểm sau 2 lượt trận tại Champions League và cần một kết quả tích cực để cải thiện thứ hạng. Como đang đứng thứ 17, trong khi Manchester United đứng ngay phía sau ở vị trí thứ 18.

Como tìm cách phục hồi sau thất bại trước Feyenoord

Tình hình của hai CLB trước trận đấu khá trái ngược nhau. Como vừa giành chiến thắng gần nhất tại Serie A, trong khi Manchester United đang gặp khó khăn về phong độ và chưa thắng trong sáu trận gần nhất ở tất cả các giải đấu.

Como đã có một mùa giải lịch sử, lần đầu tiên góp mặt tại Champions League. Đội bóng của HLV Cesc Fabregas đã giành được một suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu sau khi kết thúc ở vị trí thứ tư tại Serie A mùa trước.

Màn ra mắt của họ rất ấn tượng khi đánh bại RB Leipzig với tỷ số 4-1. Tuy nhiên, Como đã không giành được điểm nào trong trận đấu tiếp theo khi để thua Feyenoord với tỷ số 2-3.

Tại giải quốc nội, Como vừa đánh bại Fiorentina 3-1 trong trận đấu gần nhất, có 14 điểm sau 7 trận đấu, vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Serie A.

Thành tích đó mang lại lợi thế rất lớn cho Como trước khi tiếp đón Manchester United. Sự cổ vũ của khán giả nhà cũng có thể giúp Como chơi tấn công mạnh mẽ hơn, đặc biệt nếu họ có thể khai thác được những khoảng trống ở hàng phòng ngự của đối phương.

Manchester United chật vật tìm lại phong độ tốt nhất

Manchester United khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Sabah. Tuy nhiên, “quỷ đỏ” thành Manchester không thể duy trì phong độ đó và để thua Atletico Madrid 0-2 ở trận tiếp theo.

Những vấn đề của Manchester United cũng thể hiện rõ ở Ngoại hạng Anh. Trận hòa 1-1 trước Leeds United khiến họ chỉ có được 7 điểm sau 7 trận, xếp ở vị trí thứ 13.

Manchester United hiện không thắng trong sáu trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ba trận hòa trong bốn trận gần đây đã gia tăng áp lực lên HLV Michael Carrick, buộc ông phải nhanh chóng đưa đội bóng trở lại mạch chiến thắng.

Mặc dù trải qua giai đoạn khó khăn, Manchester United vẫn có thành tích khá tốt trước các CLB Ý. Họ chỉ thua hai lần trong 16 lần gặp các đối thủ đến từ Ý, với 10 chiến thắng và 4 trận hòa.

Tuy nhiên, Como có một số lợi thế trước trận đấu này, từ phong độ trong nước đến lợi thế sân nhà. Hiệu quả thi đấu của họ cũng được thể hiện rõ qua các chiến thắng trước RB Leipzig và Fiorentina, nhưng hàng phòng ngự vẫn cần cải thiện sau khi để thủng lưới ba bàn trước Feyenoord.

Trong khi đó, Manchester United sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong các trận đấu áp lực cao. Tuy nhiên, kết quả gần đây cho thấy họ không có phong độ ổn định, khiến chuyến làm khách đến Como trở thành một thử thách khó khăn. Manchester United cần cải thiện hiệu quả trong tấn công và giảm thiểu sai lầm trong phòng ngự.

Manchester United được đánh giá cao hơn, nhưng phong độ thiếu ổn định của “quỷ đỏ” có thể là yếu tố quyết định đến kết quả cuối cùng.

Dự đoán tỷ số: Manchester United hòa Como 2-2.

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PHẠM QUANG