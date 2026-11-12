Mệnh lệnh tại Wembley và vết thương chưa lành của Croatia

Trận tái đấu giữa tuyển Anh và Croatia tại lượt trận thứ 5 Nations League trên sân Wembley mang ý nghĩa trái ngược cho cả hai đội. Với thầy trò HLV Thomas Tuchel, chỉ cần một trận hòa là đủ để họ chính thức ghi tên vào vòng tứ kết. Ngược lại, đại diện vùng Balkan, đây là lúc đòi lại danh dự.

Kane ghi bàn vào lưới Croatia tại World Cup 2026. Ảnh THX

Cột mốc của Harry Kane và sức mạnh "Tam Sư"

Trận đấu tại Wembley là đêm lịch sử đối với Harry Kane. Nếu ra sân, chân sút của Bayern Munich sẽ có lần khoác áo thứ 126 cho đội tuyển quốc gia, chính thức vượt qua kỷ lục 125 trận của huyền thoại Peter Shilton để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử bóng đá Anh.

Kane đang sở hữu phong độ ấn tượng với 13 bàn thắng cho "Tam sư" trong năm 2026 (ảnh), áp sát kỷ lục 16 bàn trong một năm dương lịch của chính mình. Tiền đạo 33 tuổi cũng đã ghi cú đúp trong cả hai lần chạm trán Croatia gần nhất tại World Cup vào tháng 6 và chiến thắng 7-0 hồi tháng 10.

Sự bùng nổ của Kane phản ánh diện mạo tấn công hủy diệt của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Trong năm 2026, "Tam sư" ghi tới 39 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường. Tại Nations League mùa này, họ sở hữu 14 bàn sau 4 trận, đạt hiệu suất 3,5 bàn/trận - cao nhất lịch sử giải đấu. Chiến lược gia người Đức cũng trở thành HLV đạt mốc 20 trận thắng nhanh nhất lịch sử tuyển Anh khi chỉ mất 26 trận đấu, mang về tổng cộng 65 bàn thắng.

"Vết thương Rijeka" và cuộc khủng hoảng của Croatia

Phía bên kia chiến tuyến, bóng đá Croatia vẫn mang vết sẹo sâu sắc từ trận thua 0-7. Đội trưởng Luka Modric thừa nhận đó là lần đầu tiên sau 20 năm cống hiến cho đội tuyển anh thấy xấu hổ vì làm sụp đổ uy tín được gây dựng qua nhiều thập kỷ. HLV Slaven Bilic gọi thất bại đó là "nỗi nhục vĩnh cửu", yêu cầu các học trò phải khắc ghi trận thua này để không lặp lại thảm họa tương tự.

Dù thi đấu nỗ lực hơn ở trận thua sát nút trước Tây Ban Nha ba ngày sau đó, Croatia vẫn chìm trong khủng hoảng. Họ đã thua 3 trận liên tiếp và thủng lưới 13 bàn. Năm 2026 ghi nhận những con số buồn nhất lịch sử Vatreni - đội bóng áo ca-rô- với 7 thất bại, 28 bàn thua và hiệu số -13. Sự sa sút này xuất phát từ việc đội hình phụ thuộc vào nhạc trưởng 41 tuổi Luka Modric nhưng lại thiếu tiền vệ phòng ngự thực thụ lẫn tiền đạo cánh đẳng cấp.

Siêu máy tính: Anh sẽ thắng

Về lực lượng, Thomas Tuchel gạch tên Cole Palmer, Phil Foden hay Noni Madueke để trao cơ hội cho tài năng trẻ Josh King của Fulham, đồng thời triệu tập Jobe Bellingham. Nếu tiền vệ Borussia Dortmund sát cánh cùng anh trai Jude Bellingham, họ sẽ là cặp anh em ruột đầu tiên cùng ra sân cho tuyển Anh kể từ thời Gary và Phil Neville năm 2007.

Trái lại, Croatia chịu tổn thất khi Ivan Perisic bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Tây Ban Nha, buộc Bilic phải dùng các nhân tố trẻ như Simun Hrgovic hay Marin Soticek từ CLB Hajduk Split.

Tuyển Anh đã thắng 4 trận liên tiếp gần đây trước Croatia. Siêu máy tính Opta đánh giá khả năng chiến thắng của tuyển Anh lên tới 67,2%, trong khi cơ hội của Croatia chỉ là 14,8% và 18% cho kịch bản hòa. Với phong độ vượt trội và lợi thế sân nhà, thầy trò Thomas Tuchel nắm trọn quyền tự quyết để đoạt vé vào tứ kết.

HỒ VIỆT