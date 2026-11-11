HLV Bilic muốn Croatia thắng tuyển Anh

HLV trưởng đội tuyển Croatia - Slaven Bilic, vừa bài phát biểu trước thềm các trận đấu quan trọng tại UEFA Nations League gặp Anh và CH Czech. Toàn đội muốn thắng tuyển Anh sau thất bại 0-7 trước đây.

HLV Bilic (Ảnh: THX)

Tuyển Croatia đang tìm cách phục hồi sau thất bại nặng nề trước Tam Sư hôm 3-10. Ngoài ra, HLV Bilic cũng đang nỗ lực chấm dứt chuỗi 3 trận toàn thua của Croatia ở bảng 3 của League A - UEFA Nations League năm nay.

HLV Bilic khẳng định dù đối đầu với những đội bóng hàng đầu, tham vọng đánh bại các cường quốc bóng đá châu Âu của ông vẫn không thay đổi. Toàn đội tập trung với tinh thần cao độ, hướng đến việc tạo đà từ 2 trận đấu sẽ diễn ra ngày 12 và 15-11.

Bilic bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào khả năng cạnh tranh và vượt qua các đội bóng hàng đầu của Croatia: “Nếu các bạn còn nhớ những gì tôi đã nói khi đến đây, kế hoạch và khát vọng của tôi vẫn không hề thay đổi”.

“Để đạt được điều đó, chúng tôi cũng phải đánh bại các ĐTQG (châu Âu) đó. Tôi chắc chắn chúng tôi có thể thành công”, nhà cầm quân 58 tuổi cho biết khi đang ở nhiệm kỳ thứ 2 dẫn dắt tuyển Croatia.

HLV Bilic cho biết đội bóng của ông khó có thể duy trì việc đối đầu với đối thủ 3 lần mỗi tuần như ở giai đoạn đầu, nhưng trong một trận đấu đơn lẻ tại giải đấu lớn, mọi kịch bản đều có thể xảy ra và cơ hội giành chiến thắng vẫn hoàn toàn rộng mở.

“Chúng tôi đã chứng minh năng lực suốt nhiều năm qua. Giờ là lúc tất cả phải tin vào điều đó. Một cơ hội mới sẽ đến sau 5 ngày nữa”, HLV Bilic khẳng định.

Các cầu thủ Josip Misic và Simun Hrgovic tham gia họp báo cùng HLV Bilic cũng có cùng quan điểm. Cả 2 đều đồng tình và thể hiện quyết tâm mang lại kết quả tích cực sau thất bại 0-7 trước tuyển Anh.

“Chúng tôi đã phải chịu một thất bại nặng nề trước tuyển Anh, điều duy nhất còn lại dành cho chúng tôi là phải sửa chữa sai lầm,” Misic tuyên bố, “Chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa, dồn nhiều năng lượng, và cống hiến hết mình".

Tiền vệ 32 tuổi đang khoác áo Dinamo Zagreb tự tin cho biết đội bóng có cơ sở để hướng đến kết quả tích cực, đồng thời đánh giá bầu không khí trong đợt tập trung lần này rất thoải mái và tinh thần đồng đội đang ở mức tuyệt vời.

Trong khi đó, hậu vệ Hrgovic (thuộc biên chế Hajduk Split) nói thêm: “Tuyển Anh là một đối thủ khó chơi, chúng tôi cần phải chơi một trận đấu mạnh mẽ, đầy bản lĩnh. Và chúng tôi cũng sẽ giành chiến thắng trước Cộng hòa Séc”.

Xếp hạng tạm thời bảng 3 của League A - UEFA Nations League

1-Tây Ban Nha 12 điểm Hiệu số 12-5 2-Anh 9 điểm Hiệu số 14-3 3-Croatia 3 điểm Hiệu số 4-14 4-CH Czech 0 điểm Hiệu số 2-8

Đ.Hg.