Mỹ đăng cai giải đấu lần đầu tiên được FIFA tổ chức

Mỹ sẽ đăng cai giải đấu bóng đá lớn lần đầu tiên được LĐBĐ thế giới (FIFA) tổ chức, chỉ vài tháng sau World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: THX

Ngày 23-10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận Mỹ là nước chủ nhà của Giải vô địch bóng đá nữ thế giới cấp câu lạc bộ (FIFA Women's Club World Cup) lần đầu tiên. Giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2028 với sự tham gia của 19 đội.

Các thành phố và sân vận động đăng cai vẫn chưa được xác nhận, nhưng Giám đốc Bóng đá Nữ của FIFA - Dame Sarai Bareman, khẳng định Mỹ là lựa chọn tốt nhất. Mỹ đã đăng cai Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ nam năm 2025 và đồng đăng cai Giải vô địch thế giới nam 2026.

Giám đốc Bóng đá Nữ của FIFA - Dame Sarai Bareman cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành một cuộc đánh giá chi tiết để xác định quốc gia đăng cai phù hợp nhất cho giải FIFA Women's Club World Cup lần đầu tiên.

Mỹ đã tổ chức thành công các giải đấu hàng đầu của FIFA, có cơ sở hạ tầng chất lượng, cùng nền bóng đá nữ mạnh, nhận được sự quan tâm lớn. Điều này đã giúp Mỹ trở thành lựa chọn nổi bật nhất. Sứ mệnh của chúng tôi là thiết lập một tiêu chuẩn ấn tượng cho bóng đá nữ cấp câu lạc bộ toàn cầu và một chuẩn mực cho tương lai”.

FIFA Women's Club World Cup 2028 là “bàn đạp” cho Mỹ chuẩn bị đồng đăng cai World Cup nữ năm 2031 cùng với Costa Rica, Mexico và Jamaica.

Hiện có 7 câu lạc bộ đã giành quyền tham dự FIFA Women's Club World Cup lần đầu tiên, bao gồm Arsenal, Barcelona, ​​Gotham, Club America, Corinthians, Naegohyang và Wuhan Jiangda.

Khu vực châu Âu (UEFA) sẽ có 6 suất tham dự, trong khi đó, châu Á (AFC), châu Phi (CAF), Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) và Nam Mỹ (Conmebol), mỗi khu vực có 3 suất tham dự. Cuối cùng, khu vực Châu Đại Dương (OFC) có 1 đại diện tham dự.

PHẠM QUANG