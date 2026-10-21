Bóng đá trong nước

Lịch thi đấu của đội U15 Việt Nam tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026

SGGPO

Tối 21-10, đội tuyển U15 Việt Nam sẽ lên đường sang Azerbaijan tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra từ ngày 24 đến 30-10. Đây là sân chơi quốc tế giàu ý nghĩa, tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và chuẩn bị cho những mục tiêu phát triển trong tương lai.

Lịch thi đấu của đội U15 Việt Nam tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là phiên bản đầu tiên của giải đấu do FIFA tổ chức, hướng tới mục tiêu phát hiện và phát triển tài năng trẻ theo thông điệp “Give Every Talent a Chance” – tạo cơ hội cho mọi tài năng.

Giải đấu áp dụng mô hình Festival, trong đó các đội tiếp tục thi đấu qua các giai đoạn, không bị loại sớm, qua đó tạo điều kiện để cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và giao lưu với bạn bè quốc tế. Ngoài ra, có những ngày các đội tham sự sẽ thi đấu 2 trận vào buổi sáng và chiều.

Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Hành trình tại Azerbaijan sẽ là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam thử sức trong môi trường thi đấu quốc tế, hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh, hướng tới những bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển sự nghiệp.

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FIFA U15 World Cup Festival 2026 Talent Chance Every Give Bosnia and Herzegovina Tham sự Guyana U15 Việt Nam

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