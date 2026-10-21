V-League đổi chiều cuộc đua

Thất bại 1-2 của đội Công an Hà Nội (CAHN) trước Hà Nội FC đã đưa Ninh Bình lên ngôi đầu V-League 2026-2027. Khoảng cách sít sao giữa các đội trong nhóm dẫn đầu báo hiệu cuộc cạnh tranh chức vô địch còn nhiều biến động.

Sau ba trận toàn thắng, CAHN bước vào cuộc đối đầu với Hà Nội FC cùng sự tự tin của đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng V-League. Lực lượng đồng đều, nhiều tuyển thủ quốc gia và phong độ ổn định giúp thầy trò HLV Mano Polking được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, trận derby trên sân Hàng Đẫy đã không diễn ra như mong đợi của đội bóng ngành Công an.

Chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC đã chặn đứng mạch toàn thắng của CAHN, đồng thời khiến đội khách đánh mất ngôi đầu vào tay Ninh Bình. Một thất bại chưa đủ làm lung lay vị thế ứng viên vô địch của CAHN, nhưng cho thấy họ vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục.

Với Hà Nội FC, 3 điểm giành được có ý nghĩa quan trọng sau khởi đầu thiếu thuận lợi. Đánh bại đối thủ cùng thành phố giúp đội bóng áo tím giải tỏa sức ép, đồng thời lấy lại sự tự tin. Dù vậy, 6 điểm sau 4 vòng chưa phải thành tích tương xứng với tham vọng của đội bóng từng nhiều lần vô địch V-League. Để trở lại cuộc đua, Hà Nội FC cần duy trì phong độ ổn định thay vì chỉ chơi hay ở những trận cầu lớn.

Hà Nội FC đã chặn đứng mạch toàn thắng của CAHN. Ảnh: PVF

Trong khi đó, Ninh Bình tận dụng tốt cơ hội để vươn lên dẫn đầu. Chiến thắng 4-3 trước HAGL giúp đội bóng này có 10 điểm sau 4 vòng, hơn CAHN đúng một điểm. Hàng công thi đấu hiệu quả là điểm tựa quan trọng, nhưng việc để thủng lưới tới 3 bàn trong một trận cũng cho thấy Ninh Bình cần cải thiện khả năng phòng ngự để giữ vững vị trí.

Nhìn vào bảng xếp hạng, cuộc cạnh tranh đang diễn ra khá quyết liệt. Phía sau Ninh Bình và CAHN là SLNA với 8 điểm, trong khi Nam Định, Công an TPHCM và Hà Tĩnh cùng có 7 điểm. Khoảng cách không lớn khiến thứ tự các đội hoàn toàn có thể đảo lộn chỉ sau một vòng đấu.

Đáng chú ý, một số đội bóng được kỳ vọng cao vẫn chưa tìm được nhịp thi đấu tốt nhất. Thể Công - Viettel mới giành 3 điểm sau 4 trận, còn Hà Nội FC cũng đang phải nỗ lực thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu. Trong khi đó, Nam Định vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ lực lượng chất lượng và kinh nghiệm chinh chiến.

Vòng 5 cuối tuần này sẽ tiếp tục thử thách bản lĩnh các ứng viên. CAHN cần nhanh chóng đứng dậy khi tiếp Thanh Hóa, còn Ninh Bình phải chứng minh khả năng duy trì phong độ trước CLB Công an TPHCM. Với nhóm bám đuổi, đây cũng là cơ hội để cải thiện vị trí trước khi khoảng cách điểm số bị nới rộng.

Bốn vòng đấu chưa đủ để xác định đội bóng nào có nhiều cơ hội vô địch nhất. Tuy nhiên, việc CAHN sớm đánh mất ngôi đầu, Ninh Bình vươn lên và Hà Nội FC tìm lại cảm giác chiến thắng đã khiến cuộc đua thêm hấp dẫn. Hiện chưa có đội bóng nào tạo được ưu thế rõ rệt, và sự ổn định qua từng vòng đấu mới là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh đường dài.

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PHẠM QUANG