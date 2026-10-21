HLV Bùi Đoàn Quang Huy mới 3 trận nhận 3 thẻ vàng, bị cấm chỉ đạo

HLV Bùi Đoàn Quang Huy của Hưng Yên sẽ không được làm nhiệm vụ ở vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, sau khi đã tích đủ 3 thẻ vàng chỉ trong 3 trận đầu tiên của giải đấu.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy nhận thẻ vàng thứ 3 ở trận gặp CAND vào tuần trước. ẢNH: VPF

Theo danh sách kỷ luật trước vòng 4, HLV Bùi Đoàn Quang Huy bị cấm làm nhiệm vụ khi Hưng Yên tiếp đón Long An trên sân nhà vào ngày 24-10. Theo điều lệ giải, cầu thủ hoặc thành viên ban huấn luyện tích lũy đủ 3 thẻ vàng sẽ bị treo giò hoặc không được làm nhiệm vụ ở vòng đấu kế tiếp.

Ba thẻ vàng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy lần lượt xuất hiện trong các trận Hưng Yên thắng Cần Thơ 3-0, thắng Phú Thọ 8-1 và hòa CAND 1-1. Cả 3 lần, nhà cầm quân này đều bị phạt vì phản ứng quyết định của tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Việc nhận đủ 3 thẻ vàng sau 3 vòng đấu là trường hợp hiếm gặp đối với một HLV tại sân chơi hạng Nhất. Đáng chú ý, số thẻ vàng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy phải nhận chỉ sau 3 trận mùa này còn nhiều hơn tổng số thẻ vàng của ông trong 2 mùa giải trước đó cộng lại. Nhà cầm quân người Bình Định cũ vốn nổi tiếng với phong cách chỉ đạo nhiệt huyết, thường xuyên thể hiện cảm xúc mạnh mẽ ngoài đường biên để thúc giục lẫn bảo vệ học trò.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy chia tay đội bóng quê hương Quy Nhơn United để chuyển sang dẫn dắt Hưng Yên (đội bóng đổi tên từ Trẻ PVF) từ đầu mùa giải 2026-2027. Mục tiêu của CLB là cạnh tranh một trong 2 suất thăng hạng V-League. Sau 3 vòng, Hưng Yên có 7 điểm với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này cũng đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 12 bàn thắng.

Các cầu thủ Hưng Yên (áo xanh) đang khởi đầu tốt tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: VPF

HLV Bùi Đoàn Quang Huy đang thổi luồng gió mới đến Hưng Yên. Dẫu vậy, không có HLV trưởng trực tiếp chỉ đạo, Hưng Yên sẽ được dẫn dắt bởi 2 trợ lý Mai Tiến Thành và Nguyễn Lương Phúc trong cuộc tiếp đón Long An.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy là thành viên duy nhất trong cabin kỹ thuật bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 4. Vòng đấu này còn có ba cầu thủ bị treo giò vì tích lũy đủ 3 thẻ vàng, gồm Đỗ Minh Quang (Bình Minh Sài Gòn), Nguyễn Đình Mạnh (Khánh Hòa) và Võ Hoàng Uy (Long An).

Vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 diễn ra từ ngày 22 đến 24-10. Tâm điểm là cuộc so tài giữa Becamex TPHCM và đội đầu bảng Thái Nguyên trên sân Bình Dương ngày 23-10.

HỮU THÀNH