Hà Đức Chinh góp công, Becamex TPHCM ngược dòng thắng ở phút 90+6

Tiền đạo Hà Đức Chinh kiến tạo cho ngoại binh Daniel Anjos lập công ở phút 90+6 giúp Becamex TPHCM ngược dòng thắng CLB TPHCM tỷ số 2-1, qua đó tiếp tục duy trì cuộc thăng hạng V-League với nhóm dẫn đầu.

Niềm vui chiến thắng của Becamex TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

CLB TPHCM tiếp đón Becamex TPHCM trên sân Bà Rịa ở vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Đây là trận cầu tâm điểm trong ngày thi đấu 18-10, khi cả hai đội đều được đánh giá là những ứng viên cạnh tranh 2 suất thăng hạng V-League.

CLB TPHCM nhập cuộc chủ động hơn và tạo ra lợi thế dẫn bàn ở phút 35. Từ cánh trái, Vũ Đức Duy đi bóng rồi tạo khoảng trống cho Jermie Lynch tung cú sút xa ngay trước vòng cấm. Cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Trần Minh Toàn, đưa CLB TPHCM vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Becamex TPHCM đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 62, khi Hoàng Vũ Samson bị Nguyễn Thế Dũng kéo áo trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Becamex TPHCM. Trên chấm 11m, Daniel Anjos thực hiện thành công cú sút, đánh bại thủ môn kỳ cựu Nguyễn Thanh Thắng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trận derby Thành phố giữa CLB TPHCM và Becamex TPHCM diễn ra hấp dẫn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bàn gỡ hòa khiến thế trận trở nên hấp dẫn hơn. Hai đội tiếp tục chơi quyết liệt trong những phút còn lại, tưởng chừng sẽ khép lại trận đấu với tỷ số hòa thì kịch tính bất ngờ xuất hiện ở phút bù giờ cuối cùng.

Phút 90+6, Hà Đức Chinh thực hiện đường bóng vào trong, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành CLB TPHCM. Tận dụng cơ hội, Daniel Anjos tung người móc bóng dứt điểm, đưa bóng vào lưới đối phương, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Becamex TPHCM. Bàn thắng muộn khiến ban huấn luyện cùng các cầu thủ Becamex TPHCM vỡ òa trong niềm vui.

Chiến thắng này giúp Becamex TPHCM có 7 điểm, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng bằng điểm với 2 đội xếp trên là Hưng Yên và Khánh Hòa, đồng thời chỉ kém đội đầu bảng Thái Nguyên 2 điểm.

Các cầu thủ Thái Nguyên (áo xanh lá cây) quá mạnh so với Huế. ẢNH: TÂM HÀ

Ở vòng đấu này, Thái Nguyên tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Huế với tỷ số 4-1. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức sớm khẳng định ưu thế nhờ cú đúp của ngoại binh Victor Mansaray cùng các bàn thắng đến từ Dương Văn Hào và Trần Trung Hiếu. Thái Nguyên là đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng kể từ đầu mùa giải. Trong khi đó, Huế tiếp tục gặp khó khăn khi rơi xuống vị trí áp chót với 1 điểm, bằng điểm với đội cuối bảng Phú Thọ.

Một ứng viên khác trong cuộc đua thăng hạng là Khánh Hòa cũng giành trọn 3 điểm khi thắng Long An 1-0 ngay trên sân khách. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi tiền đạo người Nga Oleksandr Kurakin. Đáng chú ý, Kurakin đã có 3 bàn thắng chỉ sau 2 trận khoác áo Khánh Hòa.

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HỮU THÀNH