CLB Công an Nhân dân đánh rơi chiến thắng ở trận “chung kết sớm”

Dù có bàn thắng dẫn trước từ khá sớm, nhưng Công an Nhân dân vẫn bị Hưng Yên cầm hòa 1-1 ở trận “chung kết sớm” vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Các cầu thủ CAND và Hưng Yên cầm hòa nhau ở trận cầu đinh vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: VPF

Tối 17-10, Công an Nhân dân (CAND) tiếp đón Hưng Yên trên sân PVF. Sau thất bại đậm 1-4 trước Khánh Hòa ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng chịu áp lực phải giành chiến thắng khi đã kém đội đầu bảng Hưng Yên 3 điểm.

Cả CAND lẫn Hưng Yên đều được đánh giá là những ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành 2 suất thăng hạng V-League. Vì thế, màn so tài giữa hai đội được xem như trận “chung kết sớm” của mùa giải.

CAND nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số ngay ở phút 11. Từ đường chuyền dài của Phạm Lý Đức, trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long băng lên tham gia tấn công, thoát xuống dứt điểm, đánh bại thủ môn Dương Tùng Lâm.

Bàn thắng sớm giúp trận đấu trở nên hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp. Hai đội đều tạo ra cơ hội trước khung thành đối phương. Đến phút 41, Hưng Yên kịp gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Tạ Xuân Trường chớp thời cơ, đánh bại thủ môn Nguyễn Đình Triệu, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sang hiệp 2, CAND nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng bất lực trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Hưng Yên. Ở chiều ngược lại, đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy cũng có những đợt lên bóng nguy hiểm, song không thể tận dụng thành công.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi, CAND đành chấp nhận trận hòa 1-1. Đội chủ nhà đã đánh rơi chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua thăng hạng, qua đó bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng.

Với kết quả này, Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm, nhưng có nguy cơ mất vị trí số 1 khi đội xếp sau là Thái Nguyên (6 điểm) chưa thi đấu vòng 3. Đối thủ của Thái Nguyên là Huế, đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Cần Thơ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận đấu sớm ngày 17-10, đội cuối bảng Lâm Đồng có chiến thắng đầu tiên khi vượt qua Đại học Văn Hiến với tỷ số 3-0. Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam lập cú đúp, trong khi Nguyễn Văn Dũng ghi bàn còn lại, giúp đại diện Tây Nguyên giành 3 điểm đầu tiên và vươn lên vị trí thứ 9.

Tương tự, Cần Thơ cũng có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Phú Thọ với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp Cần Thơ vươn lên xếp thứ 6 với 4 điểm, trong khi Phú Thọ tiếp tục đứng cuối bảng với 1 điểm.

Vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 còn 3 trận đấu diễn ra ngày 18-10: Long An gặp Khánh Hòa (15 giờ 30), CLB TPHCM chạm trán Becamex TPHCM (17 giờ) và Thái Nguyên đối đầu Huế (18 giờ).

HỮU THÀNH