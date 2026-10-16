Cú đúp của Quốc Khánh đưa Bình Minh Sài Gòn lên tốp 3

Tiền đạo Cao Quốc Khánh tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp Bình Minh Sài Gòn thắng đội khách Quy Nhơn United tỷ số 3-1 tại trận đấu sớm vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 trên sân Bà Rịa chiều 16-10.

Cao Quốc Khánh (số 10) cùng các cầu thủ Bình Minh Sài Gòn ăn mừng bàn thắng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau hiệp 1 thi đấu chặt chẽ và không có bàn thắng, Bình Minh Sài Gòn và Quy Nhơn United tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn trong hiệp 2. Bước ngoặt xuất hiện khi HLV Ngô Quang Sang tung tiền đạo Cao Quốc Khánh vào sân.

Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Quốc Khánh đã mở tỉ số bằng pha di chuyển bất ngờ ở cột gần, đánh đầu lái bóng tầm thấp từ quả phạt góc bên cánh trái, khiến hàng thủ Quy Nhơn United không kịp phản ứng.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tân binh Quốc Khánh trong màu áo Bình Minh Sài Gòn. Tiền đạo sinh năm 2002 từng được HLV Philippe Troussier triệu tập lên tập luyện cùng U23 Việt Nam trước SEA Games 2023. Mùa trước, anh khoác áo Becamex TPHCM nhưng phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải vì chấn thương nặng.

Trận đấu giữa Bình Minh Sài Gòn và Quy Nhơn United trở nên hấp dẫn ở hiệp 2. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bị dẫn bàn, Quy Nhơn United đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và thành công ở phút 64. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Trịnh Long Vũ đánh đầu đưa bóng về sát cột dọc, quân bình tỉ số 1-1. Hai đội sau đó chơi ăn miếng trả miếng trước khi Nguyễn Hữu Lâm bật cao đánh đầu về góc xa từ quả phạt góc bên cánh phải ở phút 82, giúp Bình Minh Sài Gòn tái lập thế dẫn bàn 2-1.

Đến những phút bù giờ, Quốc Khánh chớp thời cơ hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Đây là trận thắng thứ 2 của Bình Minh Sài Gòn tại giải, giúp thầy trò HLV Ngô Quang Sang tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 6 điểm, bằng điểm Hưng Yên và Thái Nguyên nhưng đã thi đấu vòng 3.

Trong khi đó, Quy Nhơn United vẫn chỉ có 1 điểm, tạm đứng thứ 11. Tân HLV Hứa Hiền Vinh chưa thể giành chiến thắng đầu tiên cùng đội bóng đất Võ, với thành tích 3 thất bại và 1 trận hòa tính cả Cúp quốc gia.

Vòng 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 còn 6 trận đấu. Ngày 17-10, Lâm Đồng gặp Văn Hiến (15 giờ 30), Cần Thơ tiếp Phú Thọ (17 giờ), CAND đối đầu Hưng Yên (18 giờ). Ngày 18-10, Long An gặp Khánh Hòa (15 giờ 30), CLB TPHCM chạm trán Becamex TPHCM (17 giờ) và Thái Nguyên đối đầu Huế (18 giờ).

HỮU THÀNH