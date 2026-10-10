Đối thủ phản lưới nhà giúp Becamex TPHCM thắng trận đầu giải hạng Nhất

Bàn phản lưới nhà của K Mis giúp đội chủ nhà Becamex TPHCM gỡ hòa trước khi ngược dòng thắng Lâm Đồng tỷ số 3-1, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Becamex TPHCM. ẢNH: BECAMEX TPHCM FC

Tối 10-10, Becamex TPHCM tiếp đón tân binh Lâm Đồng trên sân Bình Dương thuộc vòng 2. Sau trận hòa ở ngày ra quân, đội bóng đất Thủ chịu áp lực phải giành trọn 3 điểm, nhất là khi các đối thủ cạnh tranh suất thăng hạng như Hưng Yên và Thái Nguyên đều toàn thắng sau 2 vòng.

Sức ép khiến đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo nhập cuộc thiếu tự tin. Ngay phút thứ 7, đội chủ nhà phải nhận bàn thua sau pha tổ chức tấn công sắc nét của Lâm Đồng. Từ đường chọc khe của Võ Ngọc Tỉnh, Nguyễn Anh Thi thoát xuống khôn ngoan rồi dứt điểm chéo góc, thủ môn Trần Minh Toàn không kịp phản ứng và đành nhìn bóng đi vào lưới.

Sau bàn thua, Becamex TPHCM đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép, đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Lâm Đồng.

Khi hiệp 1 tưởng chừng khép lại với lợi thế cho đội khách, bước ngoặt bất ngờ đã xuất hiện ở phút 44. Trong nỗ lực cứu thua, K Mis vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Becamex TPHCM san bằng tỷ số 1-1.

Bàn thắng có phần may mắn này giải tỏa áp lực cho đội chủ sân, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi để họ tiếp tục tấn công. Chỉ 2 phút sau, Bùi Văn Bình tận dụng cơ hội ghi bàn, đưa Becamex TPHCM vượt lên dẫn 2-1 trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ.

Đầu hiệp 2, Lâm Đồng chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách tạo ra sức ép đáng kể, buộc Minh Toàn phải trổ tài cứu thua để bảo toàn lợi thế cho Becamex TPHCM. Ở chiều ngược lại, HLV Gerard Albadalejo điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công. Trong đó, tiền vệ Đặng Anh Tuấn được tung vào sân và nhanh chóng để lại dấu ấn.

Phút 71, Anh Tuấn thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Daniel Anjos. Ngoại binh này xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Trương Lâm Nhật, ấn định chiến thắng 3-1 cho Becamex TPHCM.

Các cầu thủ Long An và Cần Thơ cầm hoà nhau 0-0. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đội bóng đất Thủ tạm vươn lên vị trí thứ 3 với 4 điểm, tiếp tục bám đuổi 2 đội đầu bảng Hưng Yên và Thái Nguyên, đồng thời gây sức ép lên CAND trước trận gặp Khánh Hòa chiều 11-10. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục đứng cuối bảng sau 2 thất bại liên tiếp.

Ở trận đấu sớm chiều 10-10, Long An hòa Cần Thơ 0-0 trên sân nhà. Tại Hưng Yên, đội chủ nhà gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Phú Thọ với tỷ số 8-1. Joseph Khalio, Nguyễn Trọng Đức Vũ và Lê Minh Bình mỗi người lập một cú đúp, trong khi Nguyễn Đăng Dương và Bùi Long Nhật ghi 2 bàn còn lại.

Vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 còn 2 cặp đấu vào ngày 11-10 giữa Khánh Hòa - CAND (lúc 17 giờ) và Quy Nhơn United - Huế (18 giờ).

HỮU THÀNH