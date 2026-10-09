Chờ Becamex TPHCM có chiến thắng đầu tay ở giải hạng Nhất

Becamex TPHCM quyết tâm hướng đến chiến thắng đầu tay tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 khi tiếp Lâm Đồng ở vòng 2, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh suất thăng hạng V-League đều có những khó khăn riêng.

Becamex TPHCM quyết tâm hướng đến chiến thắng đầu tay tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: BECAMEX TPHCM

Becamex TPHCM khởi đầu hành trình trở lại V-League bằng trận hòa 0-0 trên sân Bà Rịa của Đại học Văn Hiến. Kết quả bất ngờ này khiến thầy trò HLV Albadalejo Castano Gerard sớm đối mặt với không ít hoài nghi về khả năng cạnh tranh 2 suất thăng hạng. Bởi các đối thủ cạnh tranh như CAND, Thái Nguyên, Hưng Yên và CLB TPHCM đều giành chiến thắng ở ngày ra quân.

Trước khi bước vào những cuộc đối đầu trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh, Becamex TPHCM cần tránh đánh rơi điểm số trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Vì vậy, Võ Hoàng Minh Khoa cùng đồng đội sẽ chịu áp lực phải giành chiến thắng khi tiếp đón Lâm Đồng ở vòng 2, diễn ra vào chiều 10-10.

Dẫu vậy, đây cũng là cơ hội thuận lợi để Becamex TPHCM tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027, bởi Lâm Đồng xét về lực lượng, tiềm lực tài chính lẫn phong độ hiện tại khó có thể sánh với đội bóng đất Thủ.

Trước cuộc tiếp đón Lâm Đồng, Becamex TPHCM đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2026-2027 khi đánh bại đại diện V-League Thanh Hóa với tỷ số 2-0 tại vòng 1 Cúp Quốc gia. Không chỉ màn trình diễn thuyết phục tại xứ Thanh, HLV Albadalejo còn đón nhận tín hiệu tích cực khi 2 chân sút Daniel Dos Anjos và Nguyễn Trần Việt Cường cùng ghi bàn. Điều này giúp nhà cầm quân người Tây Ban Nha có thêm phương án trên hàng công cho chặng đường dài phía trước.

Nếu chơi đúng sức, Becamex TPHCM hoàn toàn có thể hướng đến một chiến thắng cách biệt. Sau 14 năm mới trở lại các giải đấu chuyên nghiệp, Lâm Đồng đã sớm bộc lộ những hạn chế khi thua trận ra quân tại giải hạng Nhất, đồng thời bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Đại diện đến từ Tây Nguyên chưa ghi được bàn thắng nào, đã phải nhận 3 bàn thua và thi đấu không có ngoại binh ở giai đoạn I.

Nguyễn Xuân Bắc (áo đỏ) cùng các đồng đội tại CAND dự báo có chuyến làm khách khó khăn tại Khánh Hòa. ẢNH: VPF

Nếu hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm ở vòng 2, Becamex TPHCM sẽ tạo thêm áp lực lên một số đối thủ cạnh tranh. Bởi ở trận đấu sớm, CLB TPHCM đã để thua Đại học Văn Hiến, trong khi CAND phải làm khách trên sân của “ngựa ô” Khánh Hòa.

Trên sân 19-8 Nha Trang, CAND được dự báo sẽ có chuyến làm khách không dễ dàng trước Khánh Hòa. Sau trận hòa trên sân Phú Thọ ở vòng 1, thầy trò HLV Võ Đình Tân đang quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên khi được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng có thêm sự hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Huế tại vòng 1 Cúp Quốc gia.

Dẫu vậy, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn phải tính toán bài toán thể lực cho các trụ cột. Những Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Bắc và Phạm Lý Đức trước đó đã trải qua hành trình dài cùng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. Trong bối cảnh Thái Nguyên tạm vươn lên dẫn đầu với 6 điểm, CAND không được phép đánh rơi điểm số tại Khánh Hòa nếu muốn tiếp tục bám đuổi đối thủ.

Vòng 2 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 đã có 2 trận đấu sớm diễn ra vào cuối tháng 9, với chiến thắng lần lượt thuộc về Đại học Văn Hiến trước CLB TPHCM (1-0) và Thái Nguyên trước Bình Minh Sài Gòn (3-0). Vì vậy, lịch thi đấu cuối tuần này còn 5 trận: Long An - Cần Thơ (16 giờ ngày 10-10), Hưng Yên - Phú Thọ (18 giờ ngày 10-10), Becamex TPHCM - Lâm Đồng (18 giờ ngày 10-10), Khánh Hòa - CAND (17 giờ ngày 11-10) và Quy Nhơn United - Huế (18 giờ ngày 11-10).

HỮU THÀNH