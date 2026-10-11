Bàn thua ở giây thứ 35 mở ra thất bại đậm của đội Công an Nhân dân

Những sai lầm ở hệ thống phòng ngự khiến ứng viên cho tấm vé thăng hạng Công an Nhân dân (CAND) bất ngờ đón nhận thất bại đậm 1-4 trước chủ nhà Khánh Hòa tại vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Trận Khánh Hòa và CAND bị tác động nghiêm trọng bởi mưa lớn. ẢNH: QUỲNH MAI

CAND ra sân 19-8 Nha Trang chiều 11-10 với sức ép lớn khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho 2 suất thăng hạng V-League là Thái Nguyên, Hưng Yên và Becamex TPHCM đều sớm hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm ở vòng đấu này.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp cận trận đấu chệch choạc. Ngay giây thứ 35, trong tình huống lên bóng đầu tiên của Khánh Hòa, Trương Quốc Minh xử lý kỹ thuật, vượt qua trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long trước khi căng ngang thuận lợi để ngoại binh Oleksandr Kurakin dứt điểm trong tư thế trống trải, đánh bại thủ môn Nguyễn Đình Triệu.

Dù vậy, đội khách nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút thứ 9, từ quả đá phạt bên cánh trái của Trần Minh Vương, trung vệ Đỗ Phi Long bật cao đánh đầu tung lưới Khánh Hòa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Thế trận diễn ra khó lường trong điều kiện mưa lớn, khiến mặt sân trơn trượt và ảnh hưởng đáng kể đến khả năng triển khai bóng của cả hai đội.

Bước ngoặt tiếp theo xuất hiện ở phút 49. Quốc Minh xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc, buộc Đình Triệu phải đẩy bóng ra. Trong nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự, Nguyễn Xuân Bắc trượt chân khi phá bóng, khiến bóng dội xà ngang. Trần Văn Tùng lập tức băng vào dứt điểm nhưng bóng một lần nữa tìm đến xà ngang, trước khi Kurakin đánh đầu bồi vào lưới trống để hoàn tất cú đúp.

Các cầu thủ Khánh Hòa tạo nên chiến thắng ấn tượng tại vòng 2 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: QUỲNH MAI

Các cầu thủ CAND phản ứng, cho rằng tiền đạo người Nga đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài Đoàn Nguyên Vũ không phất cờ, và bàn thắng vẫn được công nhận. Từ thời điểm này, đội khách càng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.

Đà hưng phấn giúp Khánh Hòa tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút 63, sau cú sút của đối phương, Đình Triệu đẩy bóng ra nhưng không thể ngăn Văn Tùng băng vào đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút 73, mặt sân đọng nước tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến trận đấu. Một cú sút xa của cầu thủ Khánh Hòa bị giảm tốc độ khi bóng đi qua vũng nước, tạo cơ hội để Quốc Minh nhận bóng, xoay người dứt điểm trong thế đối mặt với Đình Triệu, ấn định chiến thắng 4-1.

Thất bại tại Khánh Hòa khiến CAND tụt xuống vị trí thứ 9 với 3 điểm, kém 2 đội dẫn đầu Hưng Yên và Thái Nguyên 3 điểm.

Trong bối cảnh các đối thủ đã tăng tốc từ sớm, Đình Triệu cùng đồng đội sẽ phải nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn bị nhóm trên bỏ xa. Ở vòng đấu tiếp theo, CAND sẽ đối đầu Thái Nguyên trong trận cầu được ví như trận “chung kết” sớm. Ở chiều ngược lại, chiến thắng đầu tiên tại giải đưa Khánh Hòa vươn lên vị trí thứ 3 với 4 điểm.

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HỮU THÀNH