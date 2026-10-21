U23 Việt Nam tìm sức bật mới

Quốc Việt sẽ là trụ cột của lứa U23 Việt Nam tới đây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với nòng cốt là những cầu thủ dưới 21 tuổi, đội tuyển U23 bước vào giai đoạn chuyển giao, hướng đến các mục tiêu lớn trong những năm tới.

“Thử lửa” thế hệ kế cận

Sau khi khép lại hành trình tại ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào đợt tập trung mới với nhiều thay đổi về nhân sự. Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 trên sân Pleiku, được xem là bước khởi đầu trong quá trình xây dựng lực lượng cho chu kỳ tiếp theo.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân ngày 8-11, sau vòng 7 V-League. Thành phần dự kiến chủ yếu gồm các cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau. Đây là nhóm cầu thủ còn khá trẻ, nhưng một số đã được trao cơ hội thi đấu tại V-League và bắt đầu tích lũy kinh nghiệm ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thể hiện tốt ở cấp CLB và đáp ứng yêu cầu khi khoác áo đội tuyển vẫn là hai thử thách khác nhau.

Đó cũng là vấn đề đặt ra cho ban huấn luyện U23 Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới. Những cầu thủ có năng lực cá nhân tốt cần thêm thời gian để tìm được tiếng nói chung, đặc biệt khi đội hình có nhiều thay đổi. Khả năng phối hợp giữa các tuyến, tổ chức phòng ngự và xử lý tình huống dưới sức ép là những yếu tố cần được kiểm tra qua các trận đấu thực tế.

Giải đấu tại Gia Lai có sự góp mặt của U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan ngày 10-11, Singapore ngày 12-11 và Qatar ngày 14-11. Ba đối thủ với những đặc điểm khác nhau sẽ mang đến cơ hội cọ xát cần thiết cho đội chủ nhà.

Cuộc đối đầu với Thái Lan ngay trận mở màn đáng được chờ đợi. Những lần gặp nhau giữa hai nền bóng đá luôn có tính cạnh tranh cao, kể cả ở cấp độ trẻ. Trong khi đó, trận đấu với Qatar được xem là dịp tốt để các cầu thủ Việt Nam kiểm tra khả năng đối phó trước đối thủ đến từ nền bóng đá có chất lượng đào tạo trẻ hàng đầu châu Á.

U23 Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi tại giải tập huấn ở Gia Lai. Ảnh: TED TRẦN

Tìm bộ khung cho tương lai

Dù mang tính chất giao hữu, giải đấu vẫn có giá trị chuyên môn đáng kể. Không đặt nặng thành tích trước mắt, điều quan trọng với U23 Việt Nam là xác định được những vị trí có thể đáp ứng yêu cầu lâu dài. Những trận đấu sẽ giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích nghi, tâm lý và sự tiến bộ của từng cầu thủ.

Quá trình chuyển giao lực lượng cũng đặt ra yêu cầu đối với các CLB. Cầu thủ trẻ khó có thể trưởng thành nếu chỉ tập trung cùng đội tuyển trong những đợt ngắn ngày nhưng ít được thi đấu khi trở về đơn vị chủ quản. Thực tế cho thấy những gương mặt được ra sân thường xuyên tại V-League thường có lợi thế về thể lực, khả năng tranh chấp và xử lý tình huống so với các cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu.

Về lâu dài, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hướng tới vòng loại giải U23 châu Á 2028 cùng những nhiệm vụ quốc tế khác. Vì thế, việc sớm hình thành bộ khung lực lượng có ý nghĩa quan trọng. Ban huấn luyện sẽ tìm ra những cầu thủ đủ khả năng đảm nhận vai trò chủ chốt, đồng thời tạo điều kiện để các vị trí còn thiếu kinh nghiệm từng bước trưởng thành.

Ba trận đấu tại Pleiku chưa thể giải quyết mọi vấn đề của một đội tuyển đang trong giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên, đây là dịp để HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự tìm kiếm những gương mặt mới, đánh giá năng lực và khả năng cạnh tranh vị trí trong màu áo U23 Việt Nam. Điều đáng chờ đợi hơn cả là sau những cuộc thử sức này, bóng đá Việt Nam sẽ tìm thấy thêm bao nhiêu cầu thủ đủ sức gánh vác nhiệm vụ trong tương lai.

ĐĂNG HUY