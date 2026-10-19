Bóng đá trong nước

Bảng xếp hạng giải bóng đá nữ VĐQG 2026 (vòng 13)

SGGPO

Dù thua Thái Nguyên T&T 1-2 trên sân Ngãi Giao vào ngày 18-10,  vẫn không cản bước các cầu thủ TPHCM I lần thứ 15 đăng quang giải bóng đá nữ VĐQG.

Bảng xếp hạng giải bóng đá nữ VĐQG 2026 (vòng 13)

Thua Thái Nguyên T&T cũng kết thúc chuỗi 11 trận bất bại của CLB nữ TPHCM I và vẫn giữ 28 điểm sau vòng 13.

Ở hai vị trí sau đó có sự biến động khi Thái Nguyên T&T đạt 24 điểm, giành lại vị trí nhì bảng hơn Hà Nội I (nghỉ lượt) đúng 1 điểm.

Vòng đấu cuối vào ngày 23-10, cả hai đội cùng thi đấu trên sân khách. Nếu như Thái Nguyên T&T gặp TPHCM trên sân Thành Long thì Hà Nội I so tài cùng Than KSVN trên sân khách. Thuận lợi giành tấm Huy chương bạc nghiêng về Thái Nguyên T&T khi gặp đội yếu hơn.

Được biết, VFF cũng chuẩn bị hai bộ Huy chương bạc và Huy chương đồng trên sân Thành Long và Cửa Ông để trao giải sau trận đấu.

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KHÁNH VÂN

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Hà Nội I Than KSVN Cửa Ông Huy chương Bạc Sân khách Bất bại Huy chương đồng Nghiêng về

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