Câu lạc bộ Bóng đá nữ TPHCM: Áp lực thử thách ở sân chơi châu lục

Sau chức vô địch quốc gia lần thứ 8 liên tiếp, Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá nữ TPHCM hướng đến AFC Champions League nữ 2026-2027, khởi tranh đầu tháng 11 tới. Đây là lần thứ 3 đội bóng đại diện Việt Nam góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục cấp CLB.

Kinh nghiệm và sức trẻ

Chức vô địch quốc gia thứ 15 trong lịch sử càng có ý nghĩa khi CLB Bóng đá nữ TPHCM đang trẻ hóa lực lượng. HLV Đoàn Thị Kim Chi thừa nhận mùa giải vừa qua không dễ dàng, buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ qua từng trận đấu.

Phan Thị Trang kế thừa băng thủ quân của các đàn chị Huỳnh Như, Thùy Trang ở CLB Bóng đá nữ TPHCM I. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Theo HLV Đoàn Thị Kim Chi, bên cạnh việc các đối thủ trực tiếp cầm chân nhau, tinh thần tập trung và nỗ lực của toàn đội là yếu tố quyết định thành công. Điểm sáng của mùa giải là sự trưởng thành của các cầu thủ Thùy Linh, Tuyết Ngân, Cù Thị Huỳnh Như và Kim Yên.

Các cầu thủ trẻ ngày càng tự tin, từng bước đảm nhận những vị trí quan trọng. Nhờ vậy, những cựu binh như Huỳnh Như, Thùy Trang được giảm tải đáng kể. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội bóng hoàn tất cú đúp vô địch quốc nội, đồng thời xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai.

Hướng đến chuyên nghiệp

Sau lượt cuối giải Vô địch quốc gia ngày 23-10, cô trò HLV Kim Chi có chưa đầy một tuần chuẩn bị trước khi sang Ấn Độ tham dự AFC Champions League nữ 2026-2027. Giải đấu cấp châu Á này khởi tranh từ ngày 1-11, đặt đội bóng trước áp lực lớn về thể lực lẫn chuyên môn.

Không còn lợi thế sân nhà, CLB Bóng đá nữ TPHCM còn rơi vào bảng B đầy khó khăn khi đối đầu Hwacheon KSPO WFC (Hàn Quốc), 4.25 Sports Club (CHDCND Triều Tiên) và East Bengal FC (Ấn Độ).

Hai đại diện Đông Bắc Á đến từ những nền bóng đá nữ hàng đầu châu lục, trong khi East Bengal có ưu thế sân nhà. Vì thế, mục tiêu giành quyền đi tiếp đòi hỏi Huỳnh Như cùng đồng đội phải phát huy tối đa năng lực.

Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Mỗi CLB được đăng ký 6 ngoại binh, trong đó có một cầu thủ châu Á.

Với CLB Bóng đá nữ TPHCM, cuộc đua thành tích ở đấu trường châu lục còn là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và chuẩn bị cho chặng đường chuyên nghiệp hóa.

Bên cạnh mục tiêu thi đấu, CLB Bóng đá nữ TPHCM đang từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động chuyên nghiệp, dự kiến hoàn tất những yêu cầu quan trọng trong năm 2027.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú cho biết, việc thường xuyên tham dự các giải quốc tế đòi hỏi đội bóng phải nâng cao năng lực tổ chức và quản lý. Theo đó, CLB cần thành lập công ty, xác định đơn vị chủ quản, hoàn thiện điều kiện sân bãi và xây dựng bộ máy điều hành theo tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ông Trần Anh Tú nhìn nhận bóng đá nữ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút nguồn lực xã hội. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như các đơn vị chức năng liên quan sẽ tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt trong công tác vận động tài trợ, giúp đội bóng duy trì hoạt động ổn định.

Quá trình chuyển đổi mô hình CLB chuyên nghiệp được kỳ vọng tạo nền tảng lâu dài, giúp CLB Bóng đá nữ TPHCM vừa giữ vững vị thế trong nước, vừa nâng cao khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu Á.

QUỐC CƯỜNG