U17 Việt Nam rèn thể lực dưới cái lạnh ở Hàn Quốc để chuẩn bị dự World Cup

U17 Việt Nam bắt đầu đợt tập huấn tại Hàn Quốc bằng buổi rèn thể lực trong điều kiện thời tiết lạnh khoảng 15 độ C, quyết tâm tạo sự khác biệt trong lần đầu tiên được tham dự U17 World Cup.

U17 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Hàn Quốc. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 19-10 (giờ địa phương), U17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Cheonan (Hàn Quốc), mở đầu đợt tập huấn kéo dài 10 ngày nhằm chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. Trong điều kiện thời tiết lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C, thầy trò HLV Cristiano Roland tập trung duy trì nền tảng thể lực, nâng cao khả năng vận động và tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuyên môn.

Nhiệt độ thấp hơn so với điều kiện thời tiết tại Hà Nội tạo ra môi trường thích nghi cần thiết, giúp các học trò HLV Cristiano Roland làm quen với những yêu cầu về vận động, từng bước nâng cao sức bền và khả năng đáp ứng những yêu cầu chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường thế giới.

Bên cạnh mục tiêu cải thiện thể lực, U17 Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu trong thời gian lưu lại Hàn Quốc. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội lần lượt gặp U17 Seoul (ngày 21-10), U17 Cheonan City (ngày 26-10) và U17 Hàn Quốc (ngày 28-10).

U17 Việt Nam có 10 ngày tập luyện tại Hàn Quốc. ẢNH: TÂM HÀ

Các trận đấu được xem là cơ hội để HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá phong độ từng cầu thủ và điều chỉnh những điểm còn hạn chế. Việc đối đầu các đội bóng có chất lượng chuyên môn phù hợp cũng giúp các tuyển thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý tình huống và thích nghi với nhịp độ thi đấu cao.

Thông qua những màn thử sức này, U17 Việt Nam hướng tới việc kết hợp nền tảng thể lực với khả năng tổ chức lối chơi, qua đó hoàn thiện sự chuẩn bị trước khi bước vào U17 World Cup 2026.

Sau khi kết thúc chương trình tập huấn kéo dài 10 ngày, U17 Việt Nam sẽ trở về nước để tiếp tục chuẩn bị. Ngày 6-11, U17 Việt Nam dự kiến lên đường sang UAE, bắt đầu đợt tập huấn tiếp theo trước khi di chuyển đến Qatar tham dự U17 World Cup 2026.

Trong lần đầu tiên tham dự đấu trường thế giới, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

HỮU THÀNH