Lãnh đạo VFF thăm, động viên U17 Việt Nam trước thềm U17 World Cup 2026

Vào giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026, chiều 15-10, lãnh đạo VFF gồm Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã đến sân tập để gặp gỡ và động viên thầy trò HLV Cristiano Roland.

Lãnh đạo VFF thăm đội tuyển U17 Việt Nam vào chiều 15-10. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trong phần trao đổi cùng các tuyển thủ trẻ, ông Trần Quốc Tuấn đã nhắc lại câu chuyện thế hệ Quang Hải, Hoàng Đức tham dự U20 World Cup cách đây gần 10 năm, như một tấm gương về thành công để lứa cầu thủ trẻ hiện tại phấn đấu. Theo lãnh đạo VFF, việc góp mặt ở đấu trường World Cup không chỉ là vinh dự mà còn là đòn bẩy đưa những cầu thủ tiến xa hơn trong tương lai, từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG.

Nhằm chuẩn bị tốt trước khi dự giải, U17 Việt Nam sẽ có giai đoạn tập huấn tại UAE kết hợp thi đấu giao hữu cùng những “quân xanh” chất lượng để chạy đà trước khi sang Qatar dự Vòng chung kết. Giải đấu mà U17 Việt Nam cùng bảng với các đội U17 Mali, Bỉ và New Zealand.

Cụ thể, đội sẽ thi đấu giao hữu với Fiji – đối thủ có nhiều điểm tương đồng với New Zealand. Đây là một trong ba đội cùng bảng với U17 Việt Nam tại World Cup giải trẻ sắp tới. Ngoài ra, VFF cũng đang trao đổi với LĐBĐ Saudi Arabia, để hai đội U17 của hai quốc gia thi đấu trận tổng duyệt trước khi bước vào màn so tài.

U17 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại UAE trước khi sang Qatar dự Vòng chung kết U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Trước các đối thủ lớn như Mali, Bỉ tại U17 World Cup, Chủ tịch VFF hy vọng các cầu thủ sẽ có dịp học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, tự tin thi đấu từng trận một để có kết quả tốt nhất trong khả năng. Chủ tịch VFF cũng nhấn mạnh các cầu thủ cần ý thức, có trách nhiệm về hình ảnh, sinh hoạt, thi đấu, tinh thần cống hiến… khi khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam.

U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19-11-2026 đến 13-12-2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng đấu. Theo quy định của ban tổ chức, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp.

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KHÁNH VÂN