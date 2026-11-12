Công an TPHCM dồn lực lượng tiếp đón Buriram United

Trong khi các đội bóng tại V-League đang bước vào quãng nghỉ và chỉ tập luyện duy trì, hai đại diện của Việt Nam là CLB Công an TPHCM và Công an Hà Nội vẫn tích cực chuẩn bị lực lượng cho đấu trường quốc tế tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027.

Công an TPHCM cầm hòa Ratchaburi trong trận ra quân tại Thái Lan. Ảnh: DUY ANH

Do thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng vì có nhiều trụ cột đang làm nhiệm vụ quốc gia, CLB Công an TPHCM đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chấp thuận cho phép các cầu thủ trở về hội quân sớm để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Cụ thể, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, 4 cầu thủ gồm thủ môn Patrik Lê Giang, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Michael Olaha (Mạnh Đức) đã được HLV Kim Sang-sik tạo điều kiện trở lại CLB chủ quản. Nguyên nhân là do tuyển Việt Nam được nghỉ ở lượt trận thứ hai tại giải giao hữu đang diễn ra ở Ninh Bình và phải đến ngày 17-11 mới thi đấu trận cuối gặp Kyrgyzstan. Quãng thời gian này giúp cả 4 trụ cột kịp thời trở về hỗ trợ đội bóng thành phố.

Bên cạnh đó, hai nhân tố quan trọng khác của CLB Công an TPHCM đang tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai là Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng cũng nhiều khả năng sẽ rời đội sớm, trước khi U23 Việt Nam bước vào trận gặp U23 Qatar vào ngày 14-11.

Olaha Mạnh Đức (17) và Nhật Minh (6) được được HLV Kim Sang-sik cho về CLB sớm sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Loan (TQ)

Tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027, Công an TPHCM đã có khởi đầu thuận lợi khi cầm hòa Ratchaburi (Thái Lan) với tỷ số 1-1 trên sân khách. Ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 18-11 tới, đội bóng ngành Công an sẽ tiếp tục chạm trán một đại diện hùng mạnh khác của bóng đá xứ chùa Vàng là Buriram United.

Liên quan đến địa điểm thi đấu, ban đầu CLB Công an TPHCM đã đề xuất với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc chuyển sang sử dụng sân Thống Nhất thay vì sân Bình Dương. Tuy nhiên, phía AFC đã từ chối do sân Thống Nhất hiện chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế. Vì vậy, thầy trò HLV Artur sẽ tiếp tục lấy sân Bình Dương làm sân nhà ở lượt trận thứ hai này, và đây rất có thể cũng là trận đấu cuối cùng trước khi họ chính thức chia tay sân đấu này.

Xếp hạng tạm thời bảng A. Đồ họa: Aseanfootball

Trở lại với cục diện bảng A, cả 3 cặp đấu ở lượt trận mở màn đều khép lại với kết quả hòa: Ratchaburi hòa Công an TPHCM 1-1, Buriram United hòa Borneo (Indonesia) 0-0 và Kuching City (Malaysia) hòa Tampines Rovers (Singapore) 2-2. Ở lượt trận thứ hai, bên cạnh màn so tài tâm điểm giữa Công an TPHCM và Buriram United, Tampines Rovers sẽ trở về sân nhà tiếp đón Ratchaburi, trong khi Borneo chạm trán Manila Digger (Philippines).

Trong bối cảnh đang có phong độ chưa thực sự ổn định tại V-League, đại diện của TPHCM rất quyết tâm giành kết quả thuận lợi trong lần đầu tiên bước ra sân chơi khu vực, với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng đấu bảng.

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