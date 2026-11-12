U23 Việt Nam tìm sự hoàn thiện trước Singapore

Sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng đến trận gặp U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 12-11 trên sân Pleiku. Đây là cơ hội để U23 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lối chơi, tăng sự gắn kết và nâng cao hiệu quả tấn công.

Sau trận thắng U23 Thái Lan 3-0, chủ nhà U23 Việt Nam tìm cách hóa giải U23 Singapore. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thử thách trước hàng phòng ngự Singapore

Ba bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan cho thấy những tín hiệu tích cực trên hàng công U23 Việt Nam. Nguyễn Minh Tâm gây ấn tượng với cú đúp bằng đầu, trong khi Williams Minh Hoàng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Các pha phối hợp tốc độ ở hai biên, khả năng tạo cơ hội và sự chủ động trong tổ chức tấn công là những điểm sáng của đội chủ nhà. Dù vậy, trận thắng ấy mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình xây dựng lực lượng của HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Singapore hứa hẹn mang đến thử thách khác biệt. Ở trận ra quân, đội bóng đảo quốc sư tử cầm hòa U23 Qatar 0-0 dù phải chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian.

Trước một đối thủ có xu hướng chơi phòng ngự như Singapore, chủ sân Pleiku có thể sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng việc tìm đường vào khung thành đối phương chưa chắc dễ dàng. Những pha phối hợp nhanh, thay đổi hướng tấn công hoặc tạo khoảng trống ở trung lộ có thể giúp U23 Việt Nam tạo ra sự khác biệt.

Cầu thủ U23 Singapore (phải) có thể hình tốt. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hai hành lang cánh tiếp tục là hướng tấn công đáng chờ đợi sau khi Nguyễn Minh Tâm ghi cả hai bàn thắng bằng đầu trước Thái Lan. Tuy nhiên, Singapore nhiều khả năng sẽ tập trung quân số bảo vệ vòng cấm, khiến những quả tạt khó phát huy hiệu quả như trận trước. Khi ấy, các pha phối hợp ở trung lộ hoặc những cú dứt điểm từ tuyến hai có thể mang đến thêm cơ hội cho U23 Việt Nam.

Thực tế, Singapore từng gây nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 9-2025. Khi ấy, đội tuyển phải chờ đến phút 79 mới có bàn thắng duy nhất. Dù lực lượng hai bên đã thay đổi, cuộc tái đấu không dễ giải quyết. U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và tinh thần hưng phấn sau trận thắng Thái Lan, nhưng vẫn phải dè chừng những pha phản công của đối thủ, khi mải mê dâng cao tìm bàn thắng.

Tìm sự gắn kết và chiều sâu đội hình

Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng thứ hai, trận gặp Singapore sẽ giúp HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục đánh giá lực lượng. U23 Việt Nam hiện có sự kết hợp giữa những cầu thủ từng tham dự ASIAD 20, các nhân tố trẻ đang thi đấu tại V-League, giải hạng Nhất và những gương mặt Việt kiều. Sự đa dạng về nhân sự mang đến nhiều lựa chọn và năng lực kết nối các cá nhân thành một tập thể vận hành ổn định.

Cơ hội thắng trận thứ 2 của tuyển U23 Việt Nam cao hơn U23 Singapore. Ảnh: HOÀNG TÙNG

HLV Đinh Hồng Vinh cũng có thêm điều kiện thử nghiệm các phương án tấn công. Trần Gia Bảo đã tạo dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị và mang về quả phạt đền trước Thái Lan. Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận cùng những cầu thủ chưa có nhiều thời gian thi đấu đều có thể đóng góp vào việc làm mới cách triển khai bóng. Khả năng thay đổi nhân sự mà vẫn duy trì được chất lượng lối chơi sẽ phản ánh rõ hơn chiều sâu của U23 Việt Nam.

Việc phân phối thể lực cũng nằm trong toan tính của Ban huấn luyện. Gia Lai Cup 2026 diễn ra với lịch thi đấu dày, khi U23 Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan, Singapore và Qatar trong vòng 5 ngày. Sau trận tiếp Singapore, U23 Việt Nam sẽ gặp Qatar vào ngày 14-11. Ba đối thủ mang đến những yêu cầu khác nhau về chuyên môn, giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng thích nghi của đội bóng.

ĐĂNG HUY