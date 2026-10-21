Bóng đá trong nước

U17 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên tại Hàn Quốc

SGGPO

Trong kế hoạch tập huấn và thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên vào sáng 21-10, gặp đội U18 Seoul FC.

Đội tuyển U17 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2027. Ảnh: VFF
Đội tuyển U17 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2027. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland đã bố trí nhiều phương án nhân sự, trao cơ hội ra sân cho hầu hết các thành viên trong đội ở những thời điểm khác nhau của trận đấu để có dịp thể hiện. Trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực, U17 Việt Nam vẫn nỗ lực triển khai lối chơi, duy trì khả năng phối hợp, song chưa tận dụng tốt các cơ hội tạo ra và để thua với tỷ số 1-4.

Bàn thắng duy nhất của U17 Việt Nam được ghi bởi Trần Mạnh Quân trên chấm phạt đền, sau tình huống phối hợp trung lộ hiệu quả giúp Ngọc Sơn thoát xuống và bị phạm lỗi trong vòng cấm. Pha lập công này giúp đội tuyển rút ngắn tỷ số sau khi bị đối thủ dẫn trước hai bàn.

Với tính chất của một trận đấu tập, màn thử lửa với U18 Seoul FC mang lại những dữ liệu chuyên môn cần thiết để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá khả năng vận hành chiến thuật, sự phối hợp giữa các vị trí và mức độ đáp ứng của từng cầu thủ trước đối thủ có cường độ thi đấu cao. Đây cũng là nội dung quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục có trận đấu tập thứ hai tại Hàn Quốc, gặp đội U18 Cheonan City FC vào lúc 15g30 ngày 26-10 theo giờ địa phương.

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