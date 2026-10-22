Mourinho vẫn ủng hộ Vinicius

Dù tiếp tục chơi dưới kỳ vọng ở trong trận Real Madrid đánh bại RB Leipzig 4-1, ngôi sao bóng đá người Brazil - Vinicius Jr vẫn nhận được ủng hộ từ HLV Mourinho.

Vinicius trong áo số 7 ở phía xa chậm rãi đi lại ăn mừng bàn thắng cùng Real (Ảnh: THX)

Sau một hiệp 1 không mấy ấn tượng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 4-1, với các bàn thắng của Bernardo Silva, Arda Guler, Kylian Mbappe và Yan Diomande ngay tại Santiago Bernabeu.

Vinicius chơi ngay từ đầu ở vị trí tiền đạo cánh trái. Anh chơi đến phút thứ 70 thì được thay thế bởi Diomande, người sau đó ghi bàn thắng quyết định cho Real ở phút thứ 87 - trước sự chứng kiến của 73.016 khán giả Real.

Nhìn chung, Vinicius chơi không tệ. Anh có 3 tình huống chạm bóng trong vòng cấm, có 3 cú sút về phía khung thành Leipzig, trong đó có 2 cú sút nguy hiểm trúng mục tiêu (theo thống kê của trang chủ UEFA). Nhưng việc không thể ghi bàn khiến Vinicius thất vọng. Anh không giấu diếm điều đó.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo người Brazil nhanh chóng bắt tay vài đồng đội bên cạnh rồi đi thẳng vào đường hầm, không nán lại trên sân ăn mừng thêm một giây phút nào. Vẻ mặt của anh rất buồn bã. Vinicius đã trải qua 9 trận tịt ngòi trong màu áo của Real, và chỉ có đúng 2 kiến tạo.

Dù vậy, Mourinho vẫn khẳng định với MARCA, ông thật sự vui mừng cho tiền đạo Brazil: “Đó là chuyện rất riêng tư. Tôi nghĩ mỗi người có thể có cảm nhận riêng, nhưng tôi tin chỉ có cậu ấy mới biết cảm giác của mình.

Tôi hài lòng với những gì cậu ấy đã làm trong trận đấu này. Mọi người luôn kỳ vọng nhiều hơn ở Vini, phải quyết đoán hơn, nhưng tôi thích màn trình diễn của cậu ấy”, thuyền trưởng Bồ Đào Nha nói.

“Cậu ấy gánh vác trách nhiệm phòng ngự nhiều hơn các tiền đạo khác, khi lùi về phòng thủ rất tốt. Việc thay người không phải vì tôi không hài lòng với cậu ấy. Mà bởi vì tôi có một băng ghế dự bị rất mạnh và có thể tung vào sân một người có thể mang lại những điều khác biệt”, HLV trưởng Real cho biết.

“Các bạn phải làm quen với việc tôi thay một cầu thủ không chơi tệ bằng một người có thể mang lại điều gì đó khác biệt”, Mourinho tiếp tục khẳng định ông không hề xem màn trình diễn của Vinicius trong trận đấu là tệ.

Nhà cầm quân 63 tuổi cũng kêu gọi NHM hãy tiếp tục ủng hộ Vinicius: “Đúng vậy, cậu ấy cần sự ủng hộ của mọi người. Cậu ấy đã bị la ó khi thi đấu xa nhà, và điều đó có thể là động lực, nhưng khi điều đó xảy ra trên sân nhà, nó rất đau lòng”.

Ngoài ra, Mourinho cũng hết lời khen ngợi màn trình diễn của học trò đồng hương - Silva: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và đã có một trận đấu xuất sắc. Cậu ấy cũng là một cầu thủ khác đã không đá chính trong vài trận gần đây”.

“Khi đội bóng có một cầu thủ như cậu ấy hoặc Guler ở tuyến giữa, chúng tôi có thể triển khai bóng hiệu quả hơn và chuyển đổi nhanh hơn để đưa bóng đến cho các tiền đạo”, HLV Mourinho nhận xét.

Sau kết quả này, Real của Mourinho phải dành thời gian chuẩn bị cho trận El Clasico chống lại đại kình địch Barcelona, đội bóng đang chiếm đỉnh BHX của La Liga mùa này với 9 trận toàn thắng. Đó là một thách thức khác, và liệu là cơ hội để Vinicius tìm lại chính mình?

Đ.Hg.