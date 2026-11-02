HLV Gattuso đưa ra cảnh báo sau khi Lazio độc chiếm ngôi đầu

Sau khi Lazio ngược dòng đánh bại Cagliari 2-1 để độc chiếm ngôi đầu bảng Serie A, HLV Gennaro Gattuso cảnh báo học trò có thể “trở thành một đội bóng bình thường” nếu họ suy giảm niềm tin và sự quyết tâm.

Lazio thực sự đang viết nên lịch sử. Lần đầu tiên sau 5.836 ngày, họ vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A, tạo khoảng cách 3 điểm so với Inter - đội vừa để thua Milan trong trận Derby della Madonnina.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Lazio giành chiến thắng 9 trong 10 vòng đấu đầu tiên tại Serie A - một thành tích mà trước đó chỉ có Milan và Napoli từng đạt được ở mùa giải 2021-2022.

HLV Gennaro Gattuso tự hào về sự quyết tâm của Lazio, khi chia sẻ với DAZN Italia: “Đó là một trận đấu vô cùng khó khăn, và phải dành lời khen ngợi cho Cagliari. Chúng tôi đã gặp nhiều trở ngại, nhưng những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã thay đổi cục diện nhờ tinh thần thi đấu của họ. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, và chúng tôi đã nỗ lực hết mình để giành lấy kết quả này”.

Trận đấu diễn ra đầy vất vả khi Cagliari sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha phối hợp từ đường chuyền ngược lại của Alieu Fadera cho M’Bala Nzola đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, Gustav Isaksen đã gỡ hòa bằng một cú cứa lòng hiểm hóc, trước khi Andrea Pinamonti ấn định chiến thắng ngược dòng bằng một pha đánh đầu ở cự ly gần vào những phút cuối.

Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Lazio tại Serie A - chuỗi thành tích tốt nhất kể từ tháng 2-2021. Tuy nhiên, kỷ lục lịch sử của CLB vẫn là 11 trận thắng liên tiếp, thiết lập từ tháng 10-2019 đến tháng 1-2020. Thành tích này càng trở nên đáng kinh ngạc nếu nhớ lại rằng, hồi tháng 8, Gattuso từng đứng trước nguy cơ bị sa thải sau thất bại tại vòng mở màn Coppa Italia.

“Đây là một tập thể giàu niềm tin vào bản thân và luôn gắn kết với nhau”, cựu tiền vệ lừng danh 48 tuổi đánh giá. “Tôi cũng đang dần hiểu rõ hơn về các cầu thủ của mình cũng như khả năng thực sự của họ. Trận thua ở Coppa Italia không hề làm lung lay niềm tin của chúng tôi vào con đường đang đi, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Cả đội chỉ biết làm việc chăm chỉ và không hề than vãn. Chính tinh thần đó đang thúc đẩy chúng tôi tiến lên, bởi nếu thiếu nó, chúng tôi cũng chỉ là một đội bóng bình thường mà thôi”.

Lazio cùng với Roma hiện là 2 đội bóng vẫn duy trì thành tích bất bại tại Serie A mùa giải năm nay. Thử thách tiếp theo dành cho thầy trò HLV Gattuso sẽ là chuyến làm khách trên sân của Napoli dưới sự dẫn dắt của Max Allegri.

“Các đội bóng tại giải đấu này đều rất cân bằng và có cấu trúc tốt, vì vậy chúng tôi cần tiếp tục tập trung vào từng trận đấu một rồi hãy xem kết quả cuối cùng sẽ ra sao”, HLV Gattuso nói. “Tốt nhất là lúc này đừng nhìn vào bảng xếp hạng, nếu không chúng ta sẽ thấy chóng mặt mất. Cả đội cần nỗ lực hết mình, nghỉ ngơi hợp lý, rồi lại tiếp tục nỗ lực hơn nữa”.

LINH SƠN