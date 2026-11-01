Milan chơi trận “hay nhất từ đầu mùa” để đánh bại Inter

Tiền đạo Christian Pulisic ghi bàn ngay trong 5 phút đầu trận, trong khi Diego Moreira vừa trực tiếp lập công vừa có 2 pha kiến ​​tạo, giúp AC Milan chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại của Inter Milan tại Serie A mùa này với chiến thắng 3-1 tại San Siro.

Christian Pulisic (phải) giúp AC Milan đánh bại Inter Milan 3-1 tại San Siro. Ảnh: THX

Ngôi sao người Mỹ Christian Pulisic một lần nữa trở thành nỗi ác mộng của Inter khi đón đường chuyền từ Diego Moreira ở phút thứ 4 trong trận Derby della Madonnina để mở tỷ số. Tiếp đó, một quả phạt góc do Moreira thực hiện đã tạo điều kiện hoàn hảo để Adrien Rabiot ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.

Alessandro Bastoni rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 22. Đến phút 43, chính Moreira điền tên mình lên bảng tỷ số, ấn định chiến thắng cho Milan. Kết quả này khiến Inter phải nhận thất bại, nhường ngôi đầu bảng cho Lazio, đồng thời giúp AC Milan nối dài chuỗi trận bất bại trong các trận derby lên con số 5.

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric cho rằng Milan đã có màn trình diễn hay nhất từ ​​đầu mùa giải khi đánh bại Inter. Anh chia sẻ với CBS Sports Golazo: “Một chiến thắng tuyệt vời, một màn trình diễn tuyệt vời. Ngay từ phút đầu tiên, tôi nghĩ đây có lẽ là trận đấu hay nhất của chúng tôi trong mùa giải này. Nhìn chung, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và cả đội đều cảm thấy rất vui sau kết quả đáng thất vọng trước Bologna hồi giữa tuần.”

Modric khi được hỏi về cách anh giúp Milan, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, vực dậy tinh thần sau thất bại đáng thất vọng trước Bologna hồi đầu tuần, đã chia sẻ: “Bạn phải giữ thái độ tích cực. Đừng quá than vãn về trận đấu vừa qua, bởi trận kế tiếp sẽ đến rất nhanh. Đây là một trận cầu lớn, và không có cơ hội nào tốt hơn để chứng tỏ bản thân trước Inter - và chúng tôi đã làm được điều đó”.

“Đáng tiếc là nếu muốn đạt được những thành tựu lớn, chúng tôi không được phép để thua những trận đấu kiểu như trước Bologna. Chúng tôi đang phát triển với tư cách là một tập thể, cùng những ý tưởng lối chơi mới. Sẽ có lúc thăng, lúc trầm, nhưng nếu muốn giành các danh hiệu, chúng tôi phải cố gắng hạn chế tối đa những giai đoạn sa sút như vậy”.

Khi được hỏi về bầu không khí tại San Siro, Modric cho biết: “Thật tuyệt vời. Kể từ khi đến đây, tôi luôn cảm nhận được bầu không khí đáng kinh ngạc trong mọi trận đấu, đặc biệt là ở những trận cầu như thế này - các trận derby. Trận này, ngay từ lúc khởi động, người hâm mộ đã tạo nên một bầu không khí phi thường; chính bầu không khí ấy là động lực giúp chúng tôi giành chiến thắng”.

LINH SƠN