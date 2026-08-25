Spalletti chê Kolo Muani, Juventus nối lại đàm phán với Sorloth

HLV trưởng CLB Juventus - ông Luciano Spalletti - rất không hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo Kolo Muani trong trận "Bà đầm già" vừa đánh bại Frosinone 1-0, nhờ bàn thắng duy nhất của... hậu vệ Bremer tại vòng 1 Serie A.

Spalletti không hài lòng với Kolo Muani và muốn mua thêm Sorloth (Ảnh: THX)

Cầu thủ 27 tuổi người Pháp dù chơi trọn 90 phút thi đấu nhưng đã không ghi được bàn thắng nào. Anh chỉ tung ra được 3 cú sút trong đó vỏn vẹn 1 cú sút trúng mục tiêu, và thậm chí còn bỏ lỡ 1 cơ hội ăn bàn lớn. Do vậy, anh này chỉ được chấm 6,2 điểm.

HLV người Ý chia sẻ với kênh truyền hình DAZN rằng Kolo Muani đáng lẽ ra phải ghi bàn ở trong trận mở màn Serie A hôm chủ nhật, chỉ trích anh này khá gay gắt: “Chúng tôi chiêu mộ cậu ấy (Kolo Muani), chúng tôi đã chăm sóc cậu ấy và biết giá trị của cậu ấy”.

“Nhưng cậu ấy cần nhận ra rằng mình đã không thi đấu trong 2 năm và chắc chắn phải có lý do cho điều đó”, Spalletti nói, “Đôi khi bạn nghĩ mình đang ở đẳng cấp xuất sắc nhưng rồi bạn nhận ra mình hẳn đã bỏ lỡ điều gì đó và bạn phải nỗ lực để lấy lại!”.

“Kolo biết cách giữ bóng, tìm khoảng trống và có thể lực tốt, nhưng đây là kiểu của những trận đấu mà cậu ấy cần phải ghi bàn!”, Spalletti nhận định rất căng về cầu thủ người Pháp đã ghi đúng 1 bàn cho CLB Tottenham Hotspur trong 30 trận ở mùa trước...

Kolo Muani thuộc về biên chế của Paris Saint Germain trong giai đoạn từ 2023-2026. Tuy vậy, do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, anh đã liên tục được mang đi cho mượn: Đến với chính Juventus hồi 2025 và chơi khá ấn tượng với 16 lần ra sân - ghi 8 bàn. Nhưng mùa trước, khi tiếp tục được mang cho Tottenham Hotspur mượn thi đấu ở Premier League, anh đã chơi khá tệ. Dù vậy, quãng thời gian tại Turin vẫn khiến BLĐ Juventus và Spalletti đặt niềm tin vào Kolo Muani và họ mang anh về với giá 38 triệu euro cùng 12 triệu euro phụ phí.

Ngay sau phát ngôn này của Spalletti, theo tờ La Gazzetta dello Sport của Ý, Juventus đã nối lại đàm phán với CLB Atletico Madrid về trường hợp của tiền đạo Alexander Sorloth. Spalletti vẫn đang cố gắng bổ sung một tiền đạo cắm nữa cho Juventus và Sorloth có vẻ hợp lý.

Trước đó, Spalletti - người đã thúc đẩy BLĐ Juventus mua Kolo Muani trong vài tháng qua - lựa chọn bỏ qua Joshua Zirkzee của Manchester United. Giám đốc thể thao Ricky Massara đánh giá cao tiền đạo Hà Lan nhưng Spalletti lại nhận định anh rằng thiếu các phẩm chất và kỹ năng cụ thể cần thiết cho hệ thống chiến thuật của Juventus.

Ngoài ra, theo lời nhà báo Ý Nicolo Schira, HLV trưởng Juventus cũng đang nhắm đến tền đạo Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace. Trang tin về chuyển nhượng Transfermarkt định giá Sorloth (30 tuổi) ở mức 25 triệu euro, Mateta (29 tuổi) ở mức 30 triệu euro và Zirkzee (25 tuổi) ở mức 40 triệu euro.

Theo Football Italia, Juventus đã nối lại đàm phán với Atletico chỉ 1 ngày sau khi trận đấu vòng 1 Serie A khép lại.

Đ.Hg.