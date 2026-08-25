Ấn tượng với "song sát" Malen - Dybala của AS Roma

Tiền đạo người Hà Lan Donyell Malen vừa xuất sắc lập cú hat-trick vào lưới Fiorentina, giúp AS Roma thắng với tỷ số áp đảo 4-0 ở trận đấu muộn vòng 1 Serie A mùa này. Đáng chú ý, người kiến tạo để cho Malen ghi cả 3 bàn thắng là Paulo Dybala...

Malen ghi 3 bàn cho AS Roma. Ảnh: THX

7 trận cùng nhau, 7 kiệt tác

Sự kết hợp giữa Malen và Dybala đang là một giấc mơ đối với lại đội bóng thủ đô của nước Ý và họ đang lập nên những thống kê gần như không thể sánh kịp.

Ở trong trận đấu với Fiorentina, Dybala có 3 pha kiến ​​tạo (lần đầu anh làm được điều này ở Ý) và Bobby ghi 3 bàn thắng, khiến HLV Gian Piero Gasperini vô cùng vui mừng, còn hàng thủ của đối phương tuyệt vọng.

Đó là màn ra mắt ngoạn mục ở Serie A mùa này, nơi bộ đôi thể hiện rõ sự ăn ý giữa tiền đạo người Hà Lan và cầu thủ người Argentina. Trong số 7 trận đấu họ đã chơi cùng nhau, Malen ghi được 7 bàn thắng, trong đó có 6 bàn đến từ những pha kiến ​​tạo của Paulo.

Vượt qua cả Batistuta

Đối với cựu cầu thủ Aston Villa, đây là một đêm đáng nhớ, kèm theo một kỷ lục mới: Anh ghi được 17 bàn thắng sau 19 trận đấu tại Serie A, tất cả đều được thực hiện ở trong năm 2026.

Trong lịch sử của Giallorossi (biệt danh của Roma, nghĩa là màu áo Vàng - Đỏ), chưa từng có ai ở trong kỷ nguyên tính 3 điểm cho 1 trận thắng ghi được nhiều bàn thắng đến vậy.

Trước đêm nay, Gabriel Omar Batistuta nắm giữ vị trí số 1 với 15 bàn thắng, đạt được trong năm họ đã giành Scudetto thứ 3. Như vậy, Malen đã trở thành vị vua mới, qua mặt cả “Vua sư tử” nổi tiếng người Argentina.

Khi Malen và Dybala rời sân, các khán đài Olimpico đã chào đón họ bằng những tiếng hô vang và tràng pháo tay.

Lễ ăn mừng tiếp tục trong phòng thay đồ với một bức ảnh tự sướng cùng quả bóng trận đấu, thứ mà Malen sẽ mang về nhà. Đây là lần thứ 2 anh lập cú hat-trick, mùa trước là vào lưới Pisa. Bobby đang thăng hoa!

Chia sẻ sau chiến thắng, Dybala cho biết: “Quả bóng tôi mang đến cho Malen sau trận đấu? Điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Hôm nay cậu ấy ghi 3 bàn, nên thật công bằng khi cậu ấy mang tất cả về nhà”. “Chơi với Malen dễ dàng hơn, cậu ấy luôn hiểu rõ các đường chuyền. Cậu ấy rất xuất sắc, và chúng tôi sẽ giúp cậu ấy ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Mục tiêu của chúng tôi ư? Cải thiện vị trí hạng 3”. Malen đáp lại: “Paulo thật phi thường, anh ấy nhìn thấy mọi động tác của tôi. Tôi rất may mắn khi được chơi cùng một cầu thủ như vậy. Anh ấy tạo ra không gian để tôi có thể có các cơ hội ghi bàn”.

Đ.Hg.