Pep Guardiola trở thành mục tiêu hàng đầu của đội tuyển Mỹ

HLV Pep Guardiola được cho là mục tiêu hàng đầu để dẫn dắt đội tuyển Mỹ thay thế Mauricio Pochettino, trong bối cảnh nhà cầm quân người Argentina này sắp chuyển sang dẫn dắt Man United.

HLV Pep Guardiola hiện đang nghỉ ngơi sau khi chia tay Man City. Ảnh: THX

Mauricio Pochettino đang làm việc cùng các cầu thủ đội tuyển Mỹ để chuẩn bị cho các trận đấu tại CONCACAF Nations League gặp Haiti trong 2 tuần tới. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông sẽ chuyển sang dẫn dắt Man United ngay sau khi loạt trận này kết thúc.

Man United đã tiến gần hơn đến việc bổ nhiệm cựu HLV của Tottenham và Chelsea sau khi đạt được thỏa thuận miệng với ông vào ngày 11-11.

Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Mỹ sẽ cần tìm kiếm một HLV trưởng mới. Theo tờ The Athletic, họ đã xác định Guardiola là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Vị chiến lược gia 55 tuổi người Tây Ban Nha hiện đang nghỉ ngơi sau khi kết thúc 10 năm vinh quang cùng Man City vào mùa hè vừa qua - giành chức vô địch Champions League cùng 6 danh hiệu Premier League. Ông cũng từng gặt hái vô số thành công trước đó cùng Barcelona và Bayern Munich.

Cựu thuyền trưởng Man City từng bày tỏ sự quan tâm đến việc chuyển sang làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia, và suýt đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển Italy vào mùa hè vừa qua - thậm chí đã bắt đầu phác thảo đội hình trước khi quyết định từ chối công việc này.

Paolo Maldini, Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Italy khi đó, chia sẻ: “Guardiola là HLV thể hiện rõ nét nhất triết lý bóng đá tấn công dựa trên kỹ thuật. Ông ấy từng tâm sự với một vài người bạn rằng mình muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã đến Barcelona gặp ông ấy, cùng dùng bữa trưa và trò chuyện suốt cả ngày. Ông ấy đã rất cân nhắc và suýt chút nữa là đồng ý. Ông ấy thậm chí còn bắt đầu viết ra các phương án đội hình trên giấy”.

Guardiola cũng từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm đến việc làm việc tại Mỹ, nơi mà ông từng mô tả là “một môi trường đầy thú vị để xây dựng một dự án dài hơi, đưa đội tuyển quốc gia lên một tầm cao mới. Với quy mô dân số cùng nền tảng thể thao đa dạng, Mỹ sở hữu tiềm năng rất lớn”.

Theo các thông tin, Guardiola từng trao đổi với đại diện đội tuyển quốc gia Mỹ và tỏ ra hứng thú với ý tưởng làm việc tại quốc gia này - nơi ông từng có thời gian ngắn sinh sống ở New York sau khi rời Barcelona vào năm 2012. Ông được cho là đã được liên hệ vào năm 2024, trước khi Pochettino được bổ nhiệm.

LINH SƠN