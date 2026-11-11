Cầu thủ Mỹ không quan tâm tin đồn HLV Pochettino về Man United

Hậu vệ Antonee Robinson cho biết các cầu thủ đội tuyển quốc gia Mỹ không hề bị xao nhãng bởi những tin đồn liên kết HLV Mauricio Pochettino với Man United, ngay trước thềm loạt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti trong tháng này.

HLV Mauricio Pochettino khi dẫn dắt CLB gần nhất Chelsea. Ảnh: THX

Nguồn tin tiết lộ với ESPN hôm 10-11 rằng, dù mới ký hợp đồng đến năm 2030 với Liên đoàn bóng đá Mỹ (U.S. Soccer), Pochettino vẫn sẵn sàng cân nhắc khả năng trở lại Premier League để dẫn dắt Man United - đội bóng mà ban lãnh đạo sắp có cuộc họp để thảo luận về tương lai của HLV hiện tại Michael Carrick.

“Là cầu thủ bóng đá, chúng tôi luôn phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, vào buổi tập kế tiếp hay trận đấu sắp tới. Cá nhân tôi thì không thực sự quan tâm đến những tin đồn đó”, Robinson chia sẻ

Theo nguồn tin, trong bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm vào tháng 8 vừa qua của cựu HLV Tottenham, Chelsea và Paris Saint-Germain có một điều khoản cho phép ông đàm phán với các CLB lớn tại châu Âu, nếu đội bóng đó sẵn sàng chi trả khoản phí giải phóng trị giá 10 triệu USD.

Robinson nói thêm: “Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào trận đấu cuối tuần. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để sẵn sàng ra sân theo đúng yêu cầu và triết lý của ông ấy”.

Sau khởi đầu hoàn hảo trong chu kỳ World Cup mới với 4 chiến thắng liên tiếp, đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Haiti vào ngày 14 và 17-11 trong khuôn khổ vòng tứ kết CONCACAF Nations League. Pochettino ​​sẽ dẫn dắt đội tuyển Mỹ trong 2 trận đấu đó - lượt đi dự kiến ​​diễn ra vào ngày 14-11 tại Miami - nhưng có thể không còn dẫn dắt đội tuyển Mỹ đá trận giao hữu với Jamaica vào ngày 13-12.

Pochettino - người vẫn duy trì một ngôi nhà tại London (Anh) - từng 3 lần nằm trong danh sách ứng viên cho chiếc ghế HLV tại Man United (vào các năm 2016, 2019 và 2024), nhưng lần lượt để lỡ cơ hội vào tay Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer và Erik ten Hag. Mặc dù trước đây Quỷ đỏ từng quyết định chọn phương án khác, nhưng sức hút từ đội bóng lớn nhất Ngoại hạng Anh cùng viễn cảnh trở lại môi trường bóng đá cấp CLB tại châu Âu vẫn là điều hấp dẫn đối với nhà cầm quân 54 tuổi người Argentina.

Trước khi tạo dấu ấn trong lần đầu tiên cầm quân ở cấp độ đội tuyển, đưa đội tuyển Mỹ vào vòng 1/8 World Cup 2026 trước khi thua tuyển Bỉ, Pochettino được đánh giá là một trong những HLV giỏi nhất ở cấp CLB. Dấu ấn lớn nhất của ông là giúp Tottenham vươn mình thách thức danh hiệu Ngoại hạng Anh, vào đến chung kết Champions League 2019; hay cùng Paris Saint-Germain thắng 3 danh hiệu, bao gồm vô địch Ligue 1 năm 2022.

LINH SƠN