Người hùng World Cup Vozinha lên ngôi vô địch Chile

Thủ thành 40 tuổi Vozinha sau khi gây tiếng vang cùng đội tuyển Cape Verde tại World Cup 2026, tiếp tục chơi xuất sắc góp phần mang về chức vô địch quốc gia Chile lần thứ 35 trong lịch sử cho CLB mới Colo-Colo.

Thủ thành 40 tuổi Vozinha cùng đội tuyển Cape Verde tại World Cup 2026. Ảnh: THX

Vozinha đã chơi rất ấn tượng trong ngày ăn mừng chiếc cúp đầu tiên cùng Colo-Colo, đặc biệt với pha cứu thua quyết định ở phút 90+7 để bảo vệ chiến thắng 2-1 trước Nublense tại vòng 27 giải vô địch quốc gia Chile. Với 61 điểm sau 27 vòng đấu và chỉ còn 3 trận nữa là kết thúc mùa giải, Colo-Colo trở thành nhà vô địch khi đã tạo ra khoảng cách 10 điểm an toàn so với đội xếp thứ 2 là Universidad de Chile (51 điểm).

Vozinha được “gã khồng lồ” Chile chiêu mộ vào cuối tháng 7, ngay sau màn trình diễn kỳ diệu của anh ở kỳ World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Sau khi giành được vị trí trong đội hình xuất phát ở giai đoạn quyết định của giải quốc nội, thủ thành kỳ cựu này đã chứng minh được năng lực để ra sân trận thứ 3 liên tiếp và lần thứ 6 của thủ môn 40 tuổi này trong màu áo Colo-Colo.

Vozinha chia sẻ cảm xúc khi nâng cao chiếc cúp vô địch, khép lại một năm đáng nhớ nhất sự nghiệp: “Đây là thành quả đúc kết từ tất cả những gì tôi đã trải qua trong cuộc đời và sự nghiệp của mình!”.

Thủ môn giàu kinh nghiệm này ban đầu ký bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến cuối tháng 12-2026. Tuy nhiên, thỏa thuận này bao gồm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm, có thể giữ chân anh tại Santiago đến hết năm 2027. Khi được hỏi liệu có tiếp tục gắn bó với CLB để tham dự giải Copa Libertadores mùa tới hay không, tuyển thủ người Cape Verde đáp: “Bây giờ là lúc để ăn mừng, chuyện tương lai hãy để sau. Tôi muốn dành tặng danh hiệu này cho gia đình và đất nước Cape Verde”.

Tại World Cup 2026, Vozinha nổi tiếng có tổng cộng 18 pha cứu thua trong cả giải, đặc biệt gây sốc khi giữ sạch lưới giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, tiếp đó vượt qua vòng bảng trước khi chỉ chịu thua sát nút Argentina của Lionel Messi 2-3 ở hiệp phụ của trận đấu thuộc vòng 32 đội.

Lúc này, Vozinha cùng các đồng đội ở Colo-Colo sẽ lần lượt tiếp đón Universidad Catolica và La Serena trên sân nhà, trước khi khép lại mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân của Cobresal. Sau khi hoàn tất 3 trận đấu cuối cùng này, ban lãnh đạo CLB và thủ môn người Cape Verde sẽ ngồi lại với nhau để chốt tương lai của anh trước thềm mùa giải 2027.

LINH SƠN