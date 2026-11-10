Bóng đá quốc tế

Khi AFC Asian Cup bị hoãn đến cuối năm sau

Popovic sẵn sàng gia hạn hợp đồng và tái thiết tuyển Australia

SGGPO

HLV trưởng đội tuyển Australia, Tony Popovic, sẵn sàng gia hạn hợp đồng dài hạn để tiếp tục dẫn dắt Socceroos và tái thiết đội bóng khi hướng đến kỳ Asian Cup bị hoãn đến cuối năm sau.

Popovic - HLV trưởng tuyển Australia (Ảnh: THX)
Popovic - HLV trưởng tuyển Australia (Ảnh: THX)

Popovic ban đầu đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng 4 năm với Liên đoàn bóng đá Australia (FA) vào tháng Hai vừa qua, thay vào đó ông chỉ ký hợp đồng cho đến hết lịch trình AFC Asian Cup 2027.

Nhưng với việc giải đấu bóng đá cấp châu lục này đã bị hoãn đến cuối 2027, đầu 2028, HLV Popovic cho biết ông có thể xem xét ký hợp đồng dài hạn hơn tùy thuộc vào các cuộc đàm phán với FA.

"Vâng, tôi rất cởi mở với tất cả các khả năng, và tôi chắc chắn chúng ta sẽ có các cuộc thảo luận”, ông nói với các phóng viên trong một cuộc gọi video từ Doha hôm đầu tuần.

“Tôi rất cởi mở và rất hạnh phúc với vai trò HLV trưởng Australia này. Đó là một vinh dự, một đặc ân và tôi không coi công việc này là điều hiển nhiên”, nhà cầm quân từng giúp Socceroos lọt vào vòng 32 FIFA World Cup 2026 nói.

Popovic tiếp quản vị trí HLV trưởng Australia từ Graham Arnold vào cuối năm 2024. Ông giúp Australia giành vé tham dự World Cup 48 đội đầu tiên. Đội bóng có 1 trận thắng và 1 trận hòa ở vòng bảng, chịu thua Ai Cập trên loạt sút luân lưu sau khi hòa nhau 1-1 hiệp chính và hiệp phụ.

Australia sẽ đối đầu với Nhà Đương kim vô địch AFC Asian Cup là tuyển Qatar tại Doha vào thứ Sáu này trước khi gặp Jordan trong một trận đấu giao hữu khác tại Amman vào tuần tới (ngày 17-11).

Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp Australia (PFA) cho biết, tuần trước các cầu thủ Australia đã “nhất trí” bày tỏ quan điểm trận đấu với Jordan nên được dời lịch hoặc chuyển địa điểm do tình hình an ninh trong khu vực.

Nhưng Popovic, người đã công bố đội hình 25 người cho các trận giao hữu, cho biết không có cầu thủ nào từ chối tham gia vì lý do an ninh. Đội hình bao gồm 7 cầu thủ chưa khoác áo ĐTQG, trong đó có trung vệ Diesel Herrington của Central Coast Mariners, người cùng được triệp tập với em trai mình là Lucas Herrington.

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Đội hình Australia do Popovic triệu tập (Ảnh: X của Tuyển Australia)

Bỏ qua các cuộc đàm phán hợp đồng, HLV Popovic cho biết việc hoãn Asian Cup đồng nghĩa với việc ông tập trung vào việc tìm kiếm và thử nghiệm thêm nhiều cầu thủ, tương tự như ở năm trước của World Cup.

“Bạn phải liên tục thích nghi với hoàn cảnh. Đây là một trong những trường hợp đó, khi Asian Cup bị hoãn. Điều này khiến chúng tôi chuyển trọng tâm sang 12 tháng tới, suy nghĩ về việc làm thế nào chúng ta có thể tích hợp một số cầu thủ mới”, Popovic chia sẻ.

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Đ.Hg.

Từ khóa

Popovic Australia gia hạn AFC Asian Cup

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