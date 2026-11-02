Fernando Torres kinh ngạc trước tài năng của Lamine Yamal

Cựu tiền đạo nổi tiếng người Tây Ban Nha Fernando Torres đã dành lời khen ngợi cho tiềm năng đáng kinh ngạc của Lamine Yamal, đồng thời đưa ra một lời khuyên vô cùng cần thiết khi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với chương trình của đài Onda Cero.

Lamine Yamal có giá trị cao nhất thế giới theo định giá thị trường từ Transfermarkt. Ảnh: THX

Trong gần một thập kỷ rưỡi, Barcelona đã được chứng kiến ​​và tôn vinh cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá: Lionel Messi. Khi huyền thoại người Argentina rời đi vào năm 2021, đội chủ sân Camp Nou đã trải qua vài mùa giải nỗ lực tìm kiếm một gương mặt mới để trở thành biểu tượng của đội bóng.

Người đáp lại kỳ vọng đó chính là Lamine Yamal, một tài năng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Cậu ra mắt đội một khi mới 15 tuổi, trở thành trụ cột chỉ một năm sau đó và giờ ở tuổi 19, đã là một ngôi sao lớn của thế giới bóng đá.

Sự thăng tiến vượt bậc này kéo theo những kỳ vọng khổng lồ. Ngôi sao trẻ của Barcelona hiện đang gánh vác trọng trách lớn hơn nhiều so với độ tuổi của mình. “Tầm ảnh hưởng mà Lamine tạo ra đối với bóng đá thế giới khác biệt hoàn toàn so với những gì tôi từng trải qua”, Torres thừa nhận. “Tôi muốn khuyên cậu ấy là hãy tận hưởng điều mình làm tốt nhất, đó chính là chơi bóng. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một tài năng như thế này”.

Cựu tiền đạo 42 tuổi hiểu rõ cảm giác trở thành ngôi sao khi còn rất trẻ, bởi chính anh cũng từng góp mặt trong đội một Atletico Madrid khi còn là một thiếu niên. Sau đó, anh trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất Tây Ban Nha, đồng thời để lại dấu ấn tại Premier League trong màu áo cả Liverpool lẫn Chelsea.

Torres nhấn mạnh thêm: “Chúng ta hãy tận hưởng những đóng góp của Lamine và những gì cậu ấy thể hiện hiện tại, đồng thời hãy hỗ trợ để cậu ấy phát triển”.

Ở tuổi 19, Yamal đã trở thành cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát, cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Vị thế của anh cũng được thấy rõ qua bản cập nhật định giá thị trường mới nhất từ ​​Transfermarkt, xếp Yamal ngang với Erling Haaland có giá trị cao nhất thế giới 220 triệu EUR, trên cả Kylian Mbappe (200 triệu EUR) hay bỏ xa Michael Olise (180 triệu), Jude Bellingham (160 triệu)…

Khi được hỏi về việc so sánh Yamal với Lionel Messi, cựu danh thủ người Tây Ban Nha khéo léo từ chối: “Tôi không nhớ rõ Messi ở độ tuổi đó như thế nào. Với tôi, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ còn thấy bất kỳ ai có thể sánh bằng anh ấy”.

Dù đã chứng tỏ mình là một cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu, lối chơi của Yamal vẫn còn dư địa để hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt là ở khâu ghi bàn. Một lợi thế lớn đối với Yamal là ở giai đoạn này của sự nghiệp, anh được làm việc dưới sự dẫn dắt của những HLV như Hansi Flick và Luis de la Fuente. Cả 2 vị chiến lược gia này đều trao cho cầu thủ trẻ này sự tự do lớn, và đi kèm với sự tự do ấy chính là trọng trách không hề nhỏ.

LINH SƠN