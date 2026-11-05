Bóng đá quốc tế

Barcelona vắng Rodri khi đại chiến Atletico Madrid

SGGPO

Tiền vệ Rodri của Barcelona sẽ bỏ lỡ trận đấu tại La Liga gặp Atletico Madrid vào ngày 8-11 tới, sau khi gặp chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-0 trước Aston Villa tại Champions League.

Rodri (phải) đối mặt nguy cơ phải nghỉ thi đấu trong một tháng. Ảnh: THX
Rodri (phải) đối mặt nguy cơ phải nghỉ thi đấu trong một tháng. Ảnh: THX

Rodri đã được thay ra ngay sau hiệp một do cảm thấy khó chịu ở cơ bắp. HLV Hansi Flick của Barcelona cũng đã đề cập đến vấn đề này sau trận đấu. Trong một thông báo vào ngày 4-11, Barcelona xác nhận các cuộc kiểm tra y tế cho thấy Rodri bị chấn thương nhẹ ở gân kheo bên phải. CLB xác nhận tiền vệ đẳng cấp này sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách trên sân của Atletico Madrid vào Chủ nhật. Mặc dù CLB không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho sự trở lại, nhưng các báo cáo cho thấy Rodri có thể phải nghỉ thi đấu trong một tháng.

Điều này đặt Barcelona vào tình thế khó khăn, bởi Rodri vốn là cầu thủ được HLV Flick tin tưởng nhất để sát cánh cùng Pedri trong sơ đồ 2 tiền vệ trụ (double pivot) xuyên suốt phần lớn mùa giải. Theo các thông tin gần đây, những dữ liệu từ mùa giải này cho thấy Marc Bernal chính là cái tên sẽ đảm nhận vai trò tiền vệ phòng ngự số một của Barcelona trong thời gian Rodri vắng mặt, dù vẫn còn những lựa chọn khác như Gavi hay Frenkie de Jong.

Trong 4 trận đấu mà Rodri không góp mặt trong đội hình xuất phát mùa này, HLV Flick đều chọn ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo La Masia thay thế. Cụ thể, Bernal đã được tin tưởng trao cơ hội trong trận mở màn La Liga gặp Elche, cũng như trong các cuộc đối đầu với Athletic Club, Rayo Vallecano và trận đấu tại Champions League gặp PSG. Tính đến nay, Bernal đã có 505 phút thi đấu qua 13 lần ra sân cho Barcelona, ​​đóng góp 2 pha kiến ​​tạo.

Chấn thương này cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng góp mặt của Rodri trong các trận đấu sắp tới của đội tuyển Tây Ban Nha tại UEFA Nations League, gặp CH Séc và Anh. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sẽ làm khách trên sân của CH Séc vào ngày 12-11, trước khi tiếp đón đội tuyển Anh tại sân Metropolitano của Atletico sau đó 3 ngày. Tây Ban Nha hiện đang đặt mục tiêu giành vị trí dẫn đầu bảng đấu tại UEFA Nations League.

Kể từ khi chuyển đến từ Man City vào mùa hè vừa qua, Rodri đã khẳng định vai trò trụ cột tại Barcelona khi ​​góp mặt trong đội hình xuất phát ở 11 trên tổng số 14 trận đấu của mùa này. Tiền vệ 30 tuổi cũng đóng vai trò then chốt trong hành trình vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha hồi tháng 7, sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết.

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LINH SƠN

Từ khóa

Barcelona Rodri Atletico Madrid

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