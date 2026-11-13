Son Heung-min và dàn trụ cột Hàn Quốc dàn hòa, nói lời xin lỗi

Thủ quân Son Heung-min cùng bốn ngôi sao hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc vừa phát đi thông cáo chung xin lỗi người hâm mộ, đồng thời xác nhận đã giải quyết triệt để những bất đồng nội bộ sau quãng thời gian u uất từ chiến dịch World Cup thất vọng.

Son Heung-mib ở World Cup 2026. Ảnh THX

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc đang trải qua giai đoạn hỗn loạn nhất trong nhiều năm, khi đội tuyển vừa trải qua một kỳ World Cup thảm họa và đang chuẩn bị bước vào hai trận giao hữu quan trọng tại Qatar.

Bóng đá xứ sở Kim chi chịu nhiều áp lực sau khi đội tuyển quốc gia dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup, khiến HLV Hong Myung-bo phải từ chức. Ngay sau đó, truyền thông địa phương liên tục phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ, đặc biệt là mối quan hệ giữa thủ quân Son Heung-min (34 tuổi) và trung vệ Kim Min-jae thuộc biên chế Bayern Munich.

Để dập tắt tranh cãi, Son Heung-min và Kim Min-jae cùng ba trụ cột gồm Lee Jae-sung, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan đã họp mặt trực tiếp. Trong thông cáo gửi tới công chúng, nhóm cầu thủ gửi lời xin lỗi chân thành vì những lo ngại phát sinh.

Tuyên bố cho biết trong cuộc họp gần đây, các cầu thủ đã "thẳng thắn và chân thành chia sẻ suy nghĩ về đội tuyển quốc gia", đồng thời "lắng nghe trực tiếp lẫn nhau và thảo luận những vấn đề chưa có đủ cơ hội giải quyết", qua đó hiểu rõ hơn quan điểm của nhau.

Họ cũng tiết lộ cuộc thảo luận bắt đầu từ câu hỏi "cần thay đổi điều gì để đảm bảo không lặp lại sai lầm tương tự", thừa nhận vẫn còn đau đớn vì thất bại ở World Cup, và tuyên bố sẽ "gác lại những tranh cãi không cần thiết, tập trung cùng nhau xây dựng một đội tuyển quốc gia mạnh mẽ hơn" .

Hiện Hàn Quốc vẫn do HLV tạm quyền Robert Moreno dẫn dắt, sẽ có 2 trận giao hữu tại Qatar: gặp Saudi Arabia vào thứ Sáu (13-11) và gặp Qatar bốn ngày sau đó. Hợp đồng của Moreno dự kiến hết hạn vào cuối tháng 11, và tương lai của ông vẫn chưa rõ ràng .

Đáng chú ý, hai trận giao hữu này ban đầu được thiết kế như sự chuẩn bị cho Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Việc Asian Cup dời đến cuối năm đồng nghĩa với việc đội tuyển Hàn Quốc sẽ có thêm thời gian chuẩn bị, nhưng cũng đặt ra thách thức về việc duy trì sự ổn định và động lực trong một chu kỳ kéo dài hơn dự kiến.

LONG KHANG