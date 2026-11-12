Mourinho “gợi ý” Cucurella xăm hình mình lên cơ thể

Sau khi thực hiện lời hứa xăm khuôn mặt HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente lên cơ thể để ăn mừng chức vô địch World Cup, Cucurella tiếp tục nhận được “gợi ý” từ chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Cucurella. Ảnh THX

Trước khi bước vào giải đấu lớn trên đất Bắc Mỹ, Marc Cucurella từng cam kết xăm hình HLV Luis de la Fuente nếu Tây Ban Nha giành cúp vàng. Sau khi "La Roja" đăng quang, hậu vệ có mái tóc xù này đã giữ đúng lời hứa.

Đến tháng 7-2026, Cucurella trở về cùng tấm huy chương vàng và xuất hiện ở đợt tập trung đội tuyển với hình xăm gương mặt De la Fuente trên cơ thể. Đây không phải lần đầu anh thực hiện lời hứa độc lạ: Cucurella từng nhuộm tóc đỏ sau khi vô địch Euro 2024.

Chia sẻ trên đài Cadena Cope, Cucurella bày tỏ: "Thành thật mà nói, tôi không hối hận về hình xăm đó. Tôi biết mọi người sẽ hỏi và tôi đã thảo luận trước ở nhà. Khi được hỏi, tôi làm đúng những gì mình đã nói". Một trong những nguyên nhân để Cucurella giữ lời hứa đó là anh muốn làm gương cho cậu con trai mắc bệnh tự kỷ của mình.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở De la Fuente. Cucurella tiết lộ Jose Mourinho cũng muốn trở thành nhân vật tiếp theo xuất hiện trên cơ thể học trò. "Một số người bảo tôi nên xăm mặt Mourinho... và bản thân Mourinho cũng bảo tôi làm vậy. Tôi vẫn nhớ Mourinho từng gửi cho tôi bức ảnh ghép ngực tôi nhưng lại xăm hình khuôn mặt của ông ấy", Cucurella hóm hỉnh chia sẻ.

Mối quan hệ thân thiết giữa hai thầy trò bắt nguồn từ việc Mourinho đưa Cucurella từ Chelsea về Real Madrid vào mùa hè 2026. Hậu vệ Tây Ban Nha nhanh chóng chiếm niềm tin và trở thành nhân tố chủ chốt bên hành lang cánh trái với 16 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Dù Cucurella chưa xác nhận có xăm hình tiếp theo hay không, màn trình diễn nổi bật cho thấy sự kết hợp ăn ý giữa anh và Mourinho. Cách tương tác này phản ánh phong cách quản lý con người quen thuộc của "Người Đặc Biệt", tạo bầu không khí vui vẻ trong phòng thay đồ Real Madrid.

Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Real Madrid duy trì phong độ ấn tượng với 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ sau trận thua Real Betis ở vòng 4 La Liga. "Người Đặc Biệt" vừa nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng 10 tại La Liga nhờ chuỗi trận toàn thắng, đỉnh cao là chiến thắng El Clasico trước Barcelona.

LONG KHANG