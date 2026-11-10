Real Madrid thắng 8 trận liên tiếp, Mourinho vẫn lo lắng

Mourinho lo ngại các cầu thủ Real Madrid dính chấn thương vì quá tải. Ảnh: THX

Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn không khỏi lo lắng trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia kéo dài hai tuần, khi nhiều trụ cột của Real Madrid phải trở về phục vụ đội tuyển.

Sau giai đoạn khởi đầu mùa giải không như mong đợi, Real Madrid đã dần lấy lại phong độ và thu hẹp khoảng cách với Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga xuống chỉ còn 3 điểm. Cuộc đua vô địch vì thế ngày càng trở nên hấp dẫn.

Ở trận đấu gần nhất, Real Madrid đánh bại Valencia 3-0 ngay trên sân Mestalla. Federico Valverde, Arda Guler và Kylian Mbappe là những cái tên góp công vào chiến thắng của đội khách.

Kể từ sau thất bại trước Atletico Madrid hồi tháng 9, Real Madrid đã không đánh rơi điểm số nào, toàn thắng cả tám trận gần nhất. Dù vậy, chuỗi trận thăng hoa này tạm thời bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ quốc tế. Real Madrid sẽ trở lại thi đấu vào ngày 21-11-2026.

Mourinho lo cầu thủ quá tải

Sau chiến thắng trước Valencia, Mourinho công khai bày tỏ sự lo ngại về tình trạng thể lực của các học trò. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng việc tiếp tục được đội ngũ y tế và ban huấn luyện Real Madrid theo dõi sẽ giúp các cầu thủ có điều kiện hồi phục tốt hơn.

Theo Mourinho, nếu không phải tập trung đội tuyển quốc gia, các cầu thủ có thể được CLB dành sự chăm sóc đặc biệt, nhất là sau lịch thi đấu dày đặc vừa qua.

"Tôi đang lo lắng về đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Nếu họ ở lại với tôi và ban huấn luyện, chúng tôi đã có thể dành sự quan tâm đặc biệt cho quá trình hồi phục của họ. Nhưng giờ họ sẽ ở cùng đội tuyển quốc gia", Mourinho chia sẻ.

Mourinho hiểu các HLV đội tuyển quốc gia đều có kế hoạch và chương trình huấn luyện riêng. Tuy nhiên, ông cho rằng các cầu thủ cần được nghỉ ngơi đầy đủ để duy trì phong độ và thể trạng tốt nhất.

"Tôi chưa từng huấn luyện đội tuyển quốc gia nào, nhưng có thể hình dung các HLV đang rất háo hức bắt đầu công việc. Tuy nhiên, các cầu thủ không nên tiếp tục tập luyện vào lúc này. Họ cần nghỉ ngơi để có thể thi đấu khi đại diện cho đất nước mình sau này. Những cầu thủ này cần được chăm sóc chu đáo trong quá trình hồi phục", Mourinho nhấn mạnh.

Không yêu cầu được đối xử đặc biệt

Dù lo ngại nguy cơ quá tải và chấn thương, Mourinho khẳng định ông sẽ không liên hệ với các HLV đội tuyển quốc gia để đề nghị dành sự ưu tiên cho cầu thủ Real Madrid. Thay vào đó, ông hy vọng họ sẽ cân nhắc và quản lý thời gian thi đấu của các cầu thủ một cách hợp lý.

"Tôi sẽ không nói về chuyện đó vì không biết liệu mình có bao giờ trở thành HLV đội tuyển quốc gia hay không. Tuy nhiên, tôi có cảm giác nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ gây ra khá nhiều phiền toái cho các CLB.

Tôi sẽ nghĩ đến lợi ích của bản thân và đội bóng mình dẫn dắt. Đó là suy nghĩ của tôi. Vì vậy, tôi không thấy cần thiết phải liên hệ với bất kỳ ai, kể cả người bạn Carlo Ancelotti", Mourinho cho biết.

Với 18 cầu thủ phải làm nhiệm vụ quốc tế, Real Madrid đứng trước nguy cơ không có được lực lượng sung sức nhất khi La Liga trở lại. Đây cũng là lý do Mourinho đặc biệt quan tâm đến vấn đề hồi phục thể lực và phòng tránh chấn thương trong giai đoạn này.

18 cầu thủ Real Madrid được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Brazil: Vinicius Junior, Endrick. Bờ Biển Ngà: Yan Diomande. Anh: Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham. Pháp: Kylian Mbappe, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga. Ma-rốc: Brahim Diaz. Hà Lan: Denzel Dumfries. Bồ Đào Nha: Bernardo Silva. Tây Ban Nha: Marc Cucurella, Dean Huijsen. U21 Tây Ban Nha: Carlos Espi, Thiago Pitarch. Thổ Nhĩ Kỳ: Arda Guler. Uruguay: Federico Valverde.

PHẠM QUANG