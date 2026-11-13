Ronaldo thử sức với show truyền hình riêng về bóng đá

Dù vừa từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng công việc làm ăn của Ronaldo vẫn phát đạt, khi anh tiếp tục mở rộng đế chế thương hiệu cá nhân.

Ronaldo và đạo diễn Matthew Vaughn. Ảnh chụp màn hình

Thông qua các tài khoản mạng xã hội chính thức, tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr vừa công bố dự án phim truyền hình đầu tay mang tên Day 1s.

Đây là bước đi chiến lược đánh dấu sự hiện diện của chân sút người Bồ Đào Nha trong ngành công nghiệp điện ảnh và giải trí quốc tế. Bộ phim Day 1s được sản xuất bởi studio độc lập UR Marv – đơn vị do chính Ronaldo đồng sáng lập cùng đạo diễn người Anh Matthew Vaughn. Dự án lấy bối cảnh đương đại của bóng đá Anh, khai thác sâu vào thế giới ngầm đầy áp lực và những thỏa thuận đằng sau hậu trường của môn thể thao vua.

Kịch bản phim được đồng sáng tạo bởi nhà quản lý cầu thủ có thật Darren Dein, xoay quanh nhân vật trung tâm là Stanley Dalton – một đại diện bóng đá hàng đầu do nam tài tử Damian Lewis thủ vai.

Qua góc nhìn của Stanley Dalton, khán giả sẽ được chứng kiến bức tranh chân thực về công việc thương thảo hợp đồng, quản lý hình ảnh và giải quyết các cuộc khủng hoảng truyền thông của dàn cầu thủ siêu sao.

Trong dự án Day 1s, Ronaldo không chỉ đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành mà còn chính thức ra mắt với tư cách diễn viên kịch bản. Dù chi tiết về vai diễn của Ronaldo chưa được tiết lộ cụ thể, sự xuất hiện trực tiếp của anh trên màn ảnh được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút vô cùng lớn.

Bên cạnh Ronaldo và Damian Lewis, series Day 1s còn quy tụ dàn khách mời đặc biệt từ những nhân vật nổi tiếng trong thế giới thể thao và âm nhạc. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của huyền thoại bóng đá người Pháp Thierry Henry cùng rapper đình đám người Anh Dave.

Hiện tại, ngày ra mắt chính thức và đối tác phát sóng của Day 1s vẫn chưa được công bố. Đội ngũ sản xuất đang hoàn thiện khâu hậu kỳ trước khi tiến hành đàm phán phân phối toàn cầu, hứa hẹn mang đến góc nhìn độc đáo về thế giới đại diện bóng đá.

LONG KHANG