Chị gái Ronaldo: “Vẫn còn những điều chưa ai biết”

Quyết định chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 41 của Ronaldo tiếp tục là tâm điểm của bóng đá thế giới. Những phát biểu mới nhất từ người thân siêu sao này cùng chia sẻ chính thức từ ban huấn luyện đã hé lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý.

Katia Aveiro (phải) và gia đình Ronaldo. Ảnh FBNV

Ngay sau khi tin tức được công bố, Katia Aveiro - chị gái của Ronaldo - đã đăng tải hàng loạt dòng trạng thái trên Instagram bày tỏ sự tự hào về em trai. Đáng chú ý, Katia Aveiro ngầm phát đi thông điệp rằng công chúng vẫn chưa biết toàn bộ sự thật đằng sau cuộc chia tay này.

Cô viết: "Tôi có thể nói rất nhiều điều, nhưng thời gian chắc chắn sẽ tiết lộ tất cả. Cho đến lúc đó, tôi muốn nói rằng: em thật vĩ đại, một người khổng lồ và một huyền thoại". Chị gái siêu sao số 7 nhấn mạnh thêm: "Thời gian là công lý, và nếu vẫn còn điều gì đó cần một câu trả lời, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn vào ngày mai". Lời chia sẻ này làm dấy lên nhiều băn khoăn về những góc khuất chưa được giải đáp trong nội bộ đội tuyển.

Về phía ban huấn luyện, HLV trưởng Jorge Jesus đã có phát biểu chính thức trên kênh truyền hình Canal 11. Nhà cầm quân này xác nhận quyết định chia tay hoàn toàn xuất phát từ cá nhân Ronaldo, dù ông đã trực tiếp thuyết phục anh ở lại.

"Đây hoàn toàn là quyết định của cá nhân cậu ấy. Chúng tôi đã nói chuyện trước đợt tập trung đầu tiên. Tôi đã yêu cầu Ronaldo tiếp tục, ở lại vì tôi cần cậu ấy ở gần bên, nhưng tôi phải tôn trọng quyết định của cậu ấy", HLV Jorge Jesus chia sẻ. Ông khẳng định Ronaldo sẽ luôn là biểu tượng toàn cầu và nhân vật lịch sử không thể thay thế của bóng đá Bồ Đào Nha.

Cũng liên quan đến việc chia tay Bồ Đào Nha, có một chi tiết khá thú vị: Sau 23 năm khoác áo tuyển với 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng nhưng hồ sơ quốc tế của Ronaldo vẫn tồn tại một “điểm đen”: Trong suốt sự nghiệp, Ronaldo chưa từng giành chiến thắng hay ghi bàn thắng nào khi đối đầu với 2 đội bóng Bắc Mỹ là Mexico và Mỹ.

Cụ thể, Ronaldo có 1 lần ra sân gặp Mexico (hòa 2-2 tại Confederations Cup 2017, đóng góp 1 kiến tạo) và 1 lần đối đầu Mỹ (hòa 2-2 tại World Cup 2014, kiến tạo bàn gỡ hòa ở phút bù giờ). Đến tháng 3-2026, chấn thương cơ đã khiến Ronaldo lỡ cơ hội ra sân trong hai trận giao hữu của Bồ Đào Nha tại Bắc Mỹ, khép lại sự nghiệp mà chưa từng thắng hay ghi bàn trước hai đối thủ này.

LONG KHANG