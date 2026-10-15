V-League còn “ở xa” đấu trường châu Á

Hai thất bại liên tiếp của Công an Hà Nội tại AFC Champions League Elite 2026-2027 đặt ra câu hỏi về sức cạnh tranh của các CLB Việt Nam. Dù được đầu tư mạnh mẽ, song những đại diện V-League vẫn chưa thể duy trì thành tích ổn định ở đấu trường châu lục.

Mạnh ở V-League, khó ở châu Á

Thất bại 0-1 trước Kashima Antlers (Nhật Bản) trên sân Hàng Đẫy tối 13-10 khiến Công an Hà Nội (CAHN) tiếp tục trắng tay tại AFC Champions League Elite 2026-2027. Dù kiểm soát bóng ngang ngửa và dứt điểm nhiều hơn đối thủ, đội chủ nhà vẫn phải trả giá vì những phút thiếu tập trung đầu hiệp hai.

Nỗi thất vọng của cầu thủ CAHN ở trận thua Kashima Antlers 0-1. Ảnh: CAHN FC

HLV Mano Polking thất vọng khi các học trò để mất bóng đến 8 lần chỉ trong 15 phút. Trước đó, CAHN đã thua Gamba Osaka 1-4 ở trận ra quân. Hai kết quả cho thấy dù CAHN sở hữu lực lượng thuộc hàng mạnh nhất bóng đá Việt Nam nhưng đại diện V-League vẫn gặp khó trong việc duy trì sự chính xác và tập trung trước những đối thủ có khả năng tận dụng sai lầm.

Tháng 8 vừa qua, dù thiếu đến 6 trụ cột đang làm nhiệm vụ tại ASEAN Cup 2026, CAHN vẫn đánh bại Adelaide United trên đất Australia để giành quyền vào vòng phân hạng. Tuy nhiên, Kashima Antlers và Gamba Osaka đã đặt đội bóng của HLV Polking trước những yêu cầu khắt khe hơn về tốc độ xử lý, khả năng tổ chức và hiệu quả thi đấu.

Sự khác biệt thể hiện ở những thời điểm quyết định. CAHN có thể tạo ra thế trận tương đối cân bằng, nhưng các đại diện Nhật Bản lại sắc bén hơn trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Khoảng cách bắt đầu từ V-League

So với giai đoạn đầu những năm 2000, thành tích của các CLB Việt Nam tại AFC Champions League đã cải thiện. Hà Nội FC từng đánh bại Urawa Red Diamonds và Wuhan Three Towns, trong khi CAHN vượt qua Adelaide United.

Nam Định từng vô địch V-League 2 mùa liên tiếp, sử dụng đến 11 cầu thủ nước ngoài hoặc có gốc ngoại tại AFC Champions League Two, nhưng vẫn sớm dừng bước. Những kết quả tích cực vẫn rời rạc, chưa tạo thành sự ổn định qua nhiều mùa giải.

Một nguyên nhân nữa nằm ở môi trường thi đấu. Các CLB Nhật Bản thường xuyên trải qua những trận đấu có tốc độ cao và sức ép lớn, trong khi sự chênh lệch lực lượng tại V-League khiến các đội mạnh chưa phải đối diện những thử thách tương tự mỗi tuần.

Bên cạnh đó, sự khác biệt về đội hình giữa giải quốc nội và đấu trường châu Á cũng ảnh hưởng đến tính gắn kết trong lối chơi. Việc tăng cường nhân sự chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng quá trình chuẩn bị và vận hành chiến thuật phù hợp.

Muốn cải thiện thành tích quốc tế, bóng đá Việt Nam cần một V-League có tính cạnh tranh cao hơn. Đó mới là nền tảng để những khoản đầu tư của CLB chuyển hóa thành kết quả bền vững ở sân chơi châu lục.

Sau 2 lượt trận đầu AFC Champions League Elite 2026-2027, CAHN chưa giành được điểm nào, thua Gamba Osaka 1-4 và Kashima Antlers 0-1, ghi 1 bàn và thủng lưới 5 lần. Theo HLV Mano Polking, CAHN cần chú ý về khả năng duy trì sự tập trung và cường độ thi đấu trước những đối thủ mạnh của châu Á.

YẾN PHƯƠNG