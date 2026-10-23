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Người cũ khiến Becamex TPHCM thua trận đầu tiên giải hạng Nhất

SGGPO

Ngoại binh Victor Mansaray lập cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Becamex TPHCM, giúp đội khách Thái Nguyên ngược dòng giành chiến thắng 3-2 thuộc vòng 4 giải hạng Nhất.

Ngoại binh Victor Mansaray (áo đỏ) lập cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Becamex TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Ngoại binh Victor Mansaray (áo đỏ) lập cú đúp bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Becamex TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tối 23-10, Becamex TPHCM tiếp đón đội đầu bảng Thái Nguyên với áp lực phải giành chiến thắng. Sau hiệp 1 không có điểm nhấn chú ý, trận đấu trở nên sôi động ngay đầu hiệp 2. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Võ Hoàng Minh Khoa, trung vệ Việt kiều Đức Adriano Schmidt đánh đầu lái bóng đập đất về góc xa, đánh bại thủ môn Phan Đình Vũ Hải, đưa Becamex TPHCM dẫn trước.

Đến phút 64, ngoại binh Daniel Dos Anjos có cơ hội nâng đôi tỷ số nhưng lại không thắng được Vũ Hải trong thế đối mặt. Để rồi 8 phút sau, Thái Nguyên tìm được bàn gỡ hòa. Nguyễn Đình Thịnh “xâu kim” loại bỏ Nguyễn Trọng Sơn trước khi căng ngang cho Victor Mansaray băng vào dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1.

Mansaray từng khoác áo Becamex TPHCM tại V-League 2019 và giai đoạn 2020-2021. Tuy nhiên, do những vấn đề liên quan đến tính cách và sinh hoạt, tiền đạo này 2 lần bị CLB thanh lý hợp đồng. Nên sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Mansaray có màn ăn mừng đầy cảm xúc hướng về khu vực cabin của Becamex TPHCM lẫn khán đài VIP. HLV Phạm Minh Đức của Thái Nguyên cũng phải chạy ra nhắc nhở học trò nhằm kiềm chế cảm xúc.

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Victor Mansaray hướng về khu VIP của sân Bình Dương ăn mừng đầy cảm xúc. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên ở phút 77. Trong pha tranh chấp bóng với Dos Anjos trong vòng cấm, Đỗ Minh Quân khiến ngoại binh của Becamex TPHCM ngã xuống. Trọng tài Trần Văn Điền lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, quyết định khiến các thành viên Thái Nguyên phản ứng dữ dội cả trong sân lẫn ngoài đường biên.

Trên chấm 11m, Dos Anjos dứt điểm đưa bóng đập cột dọc rồi bật vào lưới, giúp Becamex TPHCM tái lập thế dẫn điểm.

Thế nhưng, lợi thế của đội chủ nhà chỉ tồn tại trong 2 phút. Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Adriano Schmidt phán đoán điểm rơi không tốt, tạo điều kiện để Mansaray bật cao đánh đầu, hoàn tất cú đúp và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tiếp đà hưng phấn, Dương Đình Nguyên đi bóng trong vòng vây 3 cầu thủ Becamex TPHCM ở phút 85, thoát xuống rồi căng ngang thuận lợi để Đình Thịnh băng vào đệm bóng, đưa Thái Nguyên dẫn ngược 3-2.

Những phút cuối, Becamex TPHCM dồn đội hình lên tìm bàn gỡ, nhưng Hoàng Vũ Samson có pha đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang.

Chung cuộc, thầy trò HLV Gerard Albadalejo thua ngược 2-3 trước Thái Nguyên, nhận thất bại đầu tiên tại giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

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Các cầu thủ Quy Nhơn United có chiến thắng đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: QUỲNH MAI

Becamex TPHCM vẫn đứng thứ tư với 7 điểm, nhưng có nguy cơ mất vị trí khi vòng 4 khép lại. Còn Thái Nguyên xây chắc ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng, đồng thời nới rộng khoảng cách lên 4 điểm so với đội xếp thứ hai Khánh Hòa.

Cùng ngày, Khánh Hòa đánh rơi chiến thắng khi bị đội khách Cần Thơ cầm hòa 1-1. Trong khi đó, Quy Nhơn United có chiến thắng đầu tiên sau khi vượt qua Lâm Đồng tỷ số đậm 4-0, tạm vươn lên vị trí thứ 9 với 4 điểm.

Vòng 4 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 còn 2 cặp đấu diễn ra ngày 24-10 giữa Huế - CLB TPHCM (15g30) và Hưng Yên - Long An (18 giờ).

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Từ khóa

Becamex TPHCM hạng Nhất Victor Mansaray

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