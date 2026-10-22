Dàn sao U23 Việt Nam tỏa sáng, CAND chật vật thắng đội cuối bảng

Bộ đôi tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn cùng ghi dấu ấn, giúp Công an Nhân dân (CAND) thắng chật vật chủ nhà Phú Thọ tỷ số 3-2 thuộc vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 ngày 22-10.

Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn trên chấm phạt đền: ẢNH: CAND

CAND đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Nhật Minh và sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 9. Đặng Ngọc Đức bên phía Phú Thọ chuyền bóng lỗi ở giữa sân, tạo điều kiện để CAND đoạt bóng và tổ chức phản công nhanh. Bóng được chuyền sang cánh phải cho Xuân Bắc, rồi tuyển thủ U23 Việt Nam thoát xuống dứt điểm chạm cột dọc rồi đi vào lưới, khiến thủ môn Chu Văn Tấn không kịp phản ứng.

Tuy nhiên, bàn thắng sớm không giúp CAND duy trì được thế trận thuận lợi. Phú Thọ vùng lên mạnh mẽ và bất ngờ ghi liền 2 bàn. Phút 21, Nguyễn Trọng Long để mất bóng nguy hiểm trước vòng cấm, mở ra cơ hội cho Nguyễn Hoàng Chiến dứt điểm đánh bại thủ môn Nguyễn Đình Triệu, quân bình tỉ số 1-1.

Đến phút 39, Hoàng Chiến tiếp tục gây áp lực khiến trung vệ Đỗ Phi Long mất bóng. Tiền đạo Phú Thọ sau đó chuyền bóng loại bỏ hàng thủ CAND, tạo điều kiện để Trần Gia Huy dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Bị đội cuối bảng gây sức ép và dẫn ngược, CAND buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Nỗ lực của đội khách được đền đáp trước khi hiệp 1 khép lại, với pha lập công gỡ hòa 2-2 của Gonzalo.

Sang hiệp 2, CAND tiếp tục tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng gặp nhiều khó khăn trước tinh thần thi đấu quyết tâm của Phú Thọ. Bước ngoặt chỉ đến ở phút 86, khi tiền đạo vào sân trong hiệp 2 Nguyễn Hoàng Anh cài người và xoay sở trong vòng cấm, buộc Nguyễn Tiến Dũng bên phía Phú Thọ phạm lỗi.

Niềm vui của các cầu thủ CAND. ẢNH:CAND

Trên chấm phạt đền, Thanh Nhàn thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-2 cho CAND. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng giành trọn 3 điểm, nhưng đây là chiến thắng đầy nhọc nhằn.

Với kết quả này, CAND có 7 điểm, tạm vươn lên xếp thứ 5 và tiếp tục cuộc đua giành một trong 2 suất thăng hạng V-League. Trong khi đó, Phú Thọ vẫn giậm chân ở cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm sau 4 vòng đấu.

Ở trận đấu sớm trong ngày, Đại học Văn Hiến cũng vượt qua Bình Minh Sài Gòn tỷ số tương tự 3-2. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng có 7 điểm, vươn lên xếp thứ 6. Bình Minh Sài Gòn đứng ngay phía sau với 6 điểm.

Vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 còn 5 cặp đấu. Ngày 23-10, Khánh Hòa - Cần Thơ (17 giờ), Becamex TPHCM - Thái Nguyên và Quy Nhơn United - Lâm Đồng (cùng 18 giờ). Ngày 24-10, Huế - CLB TPHCM (15g30) và Hưng Yên - Long An (18 giờ).

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HỮU THÀNH