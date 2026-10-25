Thái Nguyên - “Ngựa ô” hay ứng viên cho tấm vé thăng hạng V-League?

Không phải những CLB được đầu tư mạnh mẽ và thể hiện rõ tham vọng tranh suất thăng hạng V-League như CAND, Becamex TPHCM hay Hưng Yên, tân binh Thái Nguyên mới đang chiếm đỉnh bảng xếp hạng Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 với 4 chiến thắng từ đầu mùa.

Các cầu thủ Thái Nguyên đang bay cao tại Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thầy trò HLV Phạm Minh Đức cũng là CLB duy nhất trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đang duy trì chuỗi trận toàn thắng. Cách đội bóng xứ Chè tạo ra những chiến thắng làm người hâm mộ ngất ngây trong niềm vui, mơ về một ngày được góp mặt ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Thành tích của Thái Nguyên ở chặng khởi đầu mang đến những bất ngờ… nhưng cũng không quá bất ngờ nếu nhìn vào quá trình chuẩn bị cũng như cách bắt nhịp giải đấu của họ.

Nòng cốt của Thái Nguyên chính là đội trẻ Hà Nội, giành quyền lên chuyên nhờ chức vô địch hạng Nhì quốc gia 2026. Nhưng HLV Phạm Minh Đức bằng kinh nghiệm lọc lõi đã nâng cấp đội hình với những gương mặt đủ sức nâng tầm CLB. Ông đưa về xứ Chè những cầu thủ từng nhiều năm chơi ở V-League lẫn hạng Nhất như thủ môn Phan Đình Vũ Hải, cặp tiền vệ đánh chặn Trần Trung Hiếu - Đinh Tuấn Tài, trung vệ Cao Trần Hoàng Hùng… và đặc biệt là chân sút Victor Mansaray - người đã ghi đến 9 bàn qua 4 trận.

Cựu thủ môn HAGL Phan Đình Vũ Hải (số 24) cùng trung vệ trưởng thành từ lò Thể Công Viettel Cao Trần Hoàng Hùng (số 15) đang trở thành điểm tựa nơi hàng thủ của Thái Nguyên. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cái hay của HLV Phạm Minh Đức là việc biết kiểm soát “cái đầu” của Mansaray. Tài năng của chân sút người Mỹ đã được kiểm chứng trong thời gian anh khoác áo Becamex TPHCM lẫn CLB TPHCM, nhưng cũng đi kèm với không ít “tật”, khiến người ta gọi anh là “ngựa chứng”. Sau khi ghi bàn vào lưới Becamex TPHCM hôm 23-10, Mansaray có màn ăn mừng hơi thái quá hướng về khu vực cabin của đội bóng cũ lẫn khán đài VIP. HLV Phạm Minh Đức cũng phải chạy ra nhắc nhở học trò nhằm kiềm chế cảm xúc.

“Tôi thích thuần những cầu thủ được xem là ngựa chứng. Có thời điểm cậu ấy không nghe lời tôi và làm ảnh hưởng đến CLB. Như trận gặp Becamex TPHCM, tôi sẵn sàng thay Mansaray ra sân. Nhưng khi thấy một tiền đạo khác khởi động thì cậu ấy đã hiểu và thay đổi. Không phải ngẫu nhiên tôi mời Mansaray về thi đấu. Cậu ấy vẫn là cầu thủ quan trọng của CLB, đang ở độ chín sự nghiệp và thi đấu thêm thời gian nữa sẽ là gương mặt nguy hiểm cho đối phương”, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

Nhưng Thái Nguyên không chỉ dựa vào khả năng ghi bàn của Mansaray. Như tài năng trẻ 20 tuổi Nguyễn Đình Thịnh là người ấn định chiến thắng 3-2 cho Thái Nguyên ở trận “chung kết sớm” với Becamex TPHCM, đồng thời có 1 pha kiến tạo để Mansaray lập công. Những cầu thủ trẻ mà ông Đức có trong tay đã được đào tạo kỹ về “nghiệp vụ” cho lần đầu lên chuyên.

HLV Phạm Minh Đức là nhà cầm quân lão làng, người từng nâng tầm những ngôi sao như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu… ở các giải trẻ. Phụ tá cho ông là danh thủ Lương Trung Tuấn có nhiều kinh nghiệm làm việc với các đội bóng tại V-League lẫn hạng Nhất.

HLV Phạm Minh Đức kìm chế cảm xúc Mansaray khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Becamex TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Điều quan trọng nhất, “đỡ đầu” cho Thái Nguyên về tài chính chính là Tập đoàn T&T - đơn vị giàu kinh nghiệm trong bóng đá đỉnh cao khi sở hữu Hà Nội FC, cùng với sự ủng hộ tuyệt đối từ lãnh đạo tỉnh nhà. Trong lần tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, Thái Nguyên nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ địa phương. Đây chính là nền tảng để các cầu thủ thoải mái thi đấu, còn ban huấn luyện yên tâm cống hiến “chất xám” của mình. Có thể nói, Thái Nguyên đã vượt lên phần lớn các đối thủ khác ngay từ khâu chuẩn bị.

Khi bước vào giải, thầy trò HLV Phạm Minh Đức thi đấu cực kỳ đoàn kết, không dễ bị khuất phục về tinh thần. Như trong chiến thắng trước Becamex TPHCM, Mansaray cùng đồng đội đã ngược dòng đầy cảm xúc sau 2 lần bị dẫn trước, trong bối cảnh còn chịu áp lực từ những tranh cãi liên quan đến các quyết định của trọng tài.

Bóng mới lăn được 4 vòng, hành trình phía trước của Thái Nguyên còn lắm gian truân. Thái Nguyên vẫn chưa đụng độ những ứng viên nặng ký khác như CAND hay Hưng Yên. Nhưng việc thầy trò HLV Phạm Minh Đức tận dụng triệt để những cơ hội để có khởi đầu hanh thông đã là một lợi thế lớn về chuyên môn lẫn tinh thần. Đó chính là cơ sở để họ duy trì phong độ ổn định trong cuộc đua đường dài - yếu tố quyết định đến danh hiệu vô địch hay thứ hạng chung cuộc.

Nếu Thái Nguyên thăng 2 hạng trong 2 năm thì cũng chẳng có gì bất ngờ!

HỮU THÀNH