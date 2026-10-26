U15 Việt Nam giành 3 trận thắng tại vòng bảng FIFA U15 World Cup & Festival 2026

Tiếp tục các trận đấu ở vòng bảng tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, đội tuyển U15 Việt Nam thi đấu 2 trận vào ngày 26-10 lần lượt gặp U15 Iran và U15 Guyana.

U15 Việt Nam hoàn tất 5 trận ở vòng bảng với 3 trận thắng. Ảnh: VFF

Sau khi để thua 3-4 trước Iran vào buổi trưa, đến buổi tối cùng ngày 26-10, cầu thủ U15 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U15 Guyana.

Sau 5 lượt trận tại bảng R, U15 Việt Nam có 3 chiến thắng và 2 thất bại. Trước đó, đội tuyển để thua U15 Bosnia and Herzegovina 3-6, sau đó lần lượt đánh bại U15 Brunei 6-0 và U15 Mauritius 4-1, trước khi thua U15 Iran 3-4. Những kết quả này giúp các cầu thủ trẻ có thêm trải nghiệm và cơ hội hoàn thiện chuyên môn qua từng trận đấu.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 được tổ chức tại Azerbaijan, thứ hạng tại giai đoạn vòng loại quyết định nhóm thi đấu của các đội ở giai đoạn tiếp theo. Các đội được phân vào những hạng đấu tương ứng với thứ hạng đạt được, sau đó tiếp tục thi đấu theo thể thức phân nhánh để xác định thứ hạng chung cuộc.

Nguyễn Xuân Vinh tạo dấu ấn tốt trên hàng công U15 Việt Nam. Ảnh: PVF

Tất cả các đội đều được thi đấu đến ngày cuối cùng của giải, tạo thêm nhiều trận đấu để giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 áp dụng thể thức bóng đá 8 người. Khác với World Cup truyền thống, giải đấu được tổ chức theo mô hình phân hạng, tạo điều kiện để các đội tuyển tiếp tục thi đấu sau giai đoạn đầu, qua đó giúp cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ xát với những đối thủ quốc tế.

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