Bóng đá trong nước

U15 Việt Nam thắng hai trận trong một ngày

SGGPO

Tiếp sau trận thắng U15 Brunei 6-0 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 vào sáng 25-10, vào buổi tối cùng ngày, các cầu thủ U15 Việt Nam giành tiếp chiến thắng 4-1 trước U15 Mauritius ở lượt trận thứ ba bảng R.

Xuân Vinh ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho U15 Việt Nam trước U15 Mauritius. Ảnh: PVF
Xuân Vinh ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho U15 Việt Nam trước U15 Mauritius. Ảnh: PVF

U15 Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 12. Từ những nỗ lực tổ chức tấn công, Phước An lập công, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Tuy nhiên, U15 Mauritius tìm được bàn gỡ hòa ở phút 23 do công của Ethan Hitié. Sau bàn thua, U15 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm lợi thế.

Phút 27, Vận Tài ghi bàn, giúp U15 Việt Nam tái lập thế dẫn trước. Cầu thủ này tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng ở phút 38, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút 40+1, Xuân Vinh ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển U15 Việt Nam.

Với kết quả này, U15 Việt Nam tiếp tục có thêm trải nghiệm thi đấu quốc tế và cơ hội hoàn thiện chuyên môn tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Giải đấu được tổ chức theo thể thức 8v8, hướng tới mục tiêu phát triển kỹ năng, tư duy chiến thuật và khả năng thích ứng của các cầu thủ trẻ.

Theo lịch thi đấu, U15 Việt Nam sẽ tiếp tục gặp U15 Iran và U15 Guyana trong các trận đấu tiếp theo tại bảng R.

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KHÁNH VÂN

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U15 Việt Nam U15 Guyana U15 Iran FIFA U15 World Cup Festival 2026 Đội tuyển U15 Việt Nam Phút 12 Phước An

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