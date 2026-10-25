Bóng đá trong nước

U15 Việt Nam thắng trận đầu tiên tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026

SGGPO

Đội tuyển U15 Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước U15 Brunei ở lượt trận thứ hai bảng R FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra ngày 25-10 tại Azerbaijan.

U15 Việt Nam thắng dễ các cầu thủ Brunei ở lượt trận thứ 2.
U15 Việt Nam thắng dễ các cầu thủ Brunei ở lượt trận thứ 2.

Sau thất bại 3-6 trước U15 Bosnia and Herzegovina trong trận ra quân, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc chủ động và sớm tạo lợi thế. Phút thứ 9, Vận Tài tận dụng tình huống phản công nhanh để dứt điểm chéo góc, mở tỷ số cho U15 Việt Nam. Chỉ một phút sau, Xuân Vinh đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Tuấn Bảo, nhân đôi cách biệt.

Đến phút 16, Xuân Vinh thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất cú đúp và đưa U15 Việt Nam dẫn trước 3-0 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, U15 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 32, Phước An bật cao đánh đầu từ quả phạt góc bên cánh phải, nâng tỷ số lên 4-0. Hai phút sau, Anh Hào ghi bàn thắng thứ năm cho đội nhà. Đến phút 37, Quang Hưng khống chế bóng rồi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 6-0 cho U15 Việt Nam.

Kết quả này giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm sự tự tin và tích lũy kinh nghiệm tại sân chơi quốc tế.

Theo lịch thi đấu, U15 Việt Nam sẽ tiếp tục gặp U15 Mauritius lúc 20g00 ngày 25-10 (giờ Việt Nam), trước khi lần lượt đối đầu U15 Iran và U15 Guyana trong các lượt trận tiếp theo tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

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FIFA U15 World Cup U15 Việt Nam Xuân Vinh Festival 2026 Phút 16 Quang Hưng Phước An Phút 37

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