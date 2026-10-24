U15 Việt Nam thua trận ra quân tại FIFA U15 World Cup & Festival

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 chính thức khởi tranh vào ngày 24-10 tại Azerbaijan. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến dự khán các trận đấu trong ngày khai mạc.

Đội hình U15 Việt Nam tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026.

Đội tuyển U15 Việt Nam đã có màn trình diễn đầy nỗ lực trước U15 Bosnia and Herzegovina trong trận ra quân. Dù để thua với tỷ số 3-6, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên trì và khả năng thích nghi với thể thức bóng đá 8 người.

Trước đối thủ có ưu thế về thể hình và gây sức ép mạnh mẽ ngay từ đầu trận, U15 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức phòng ngự, để đối phương ghi 4 bàn trong hiệp một. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn dần bắt nhịp với trận đấu, chủ động hơn trong phối hợp và tìm được cách vượt qua sức ép của đối thủ.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4 của U15 Việt Nam đến ở cuối hiệp một từ một tình huống phạt góc. Ngay đầu hiệp hai, Văn Tài tiếp tục lập công sau một pha bóng cố định, đưa tỷ số xuống còn 2-4.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến dự khán các trận đấu trong ngày khai mạc

Thế trận trở nên cởi mở hơn trong những phút tiếp theo khi hai đội liên tục tổ chức tấn công. Sau khi U15 Bosnia and Herzegovina nâng tỷ số lên 5-2, Anh Hào nhanh chóng ghi bàn bằng cú dứt điểm chân trái, rút ngắn cách biệt xuống 3-5. Dù đối thủ tiếp tục có thêm bàn thắng, U15 Việt Nam vẫn duy trì nỗ lực tấn công và tạo ra một số cơ hội trong những phút cuối trận. Chung cuộc, U15 Việt Nam để thua 3-6.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là sân chơi hướng tới phát triển tài năng trẻ, tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế và làm quen với thể thức thi đấu mới. Với U15 Việt Nam, trận đấu đầu tiên cũng là cơ hội để toàn đội tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện khả năng phối hợp và nâng cao sự tự tin trong những lượt trận tiếp theo.

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