Đồng Nai và nỗi lo đến sớm

Khác với nhiều tân binh trước đây thường tiếp cận V-League rất tốt như Ninh Bình, CAHN hay hiện tại là Bắc Ninh, CLB Đồng Nai đang gây thất vọng lớn khi chưa biết đến mùi chiến thắng.

Đồng Nai ở tình thế "báo động đỏ" khi chỉ có 1 điểm sau 5 trận. Ảnh: VPF

Đội bóng miền Đông Nam Bộ vốn nhận được rất nhiều kỳ vọng khi sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm tại sân chơi quốc nội. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các ngôi sao thuộc khóa 1 học viện HAGL, kết hợp cùng những cái tên kỳ cựu như Hữu Tuấn, Ngọc Đức, Tiến Dụng, Tấn Sinh… Bên cạnh đó, ban lãnh đạo đội bóng cũng sớm hoàn thiện bộ khung ngoại binh ngay sau khi giành vé thăng hạng.

Với lực lượng hùng hậu như vậy, không ngạc nhiên khi HLV Nguyễn Việt Thắng từng tỏ ra rất tự tin ở giai đoạn khởi động và cho rằng áp lực tại V-League không phải là điều đáng lo ngại.

Thế nhưng, thực tế lại đang diễn ra như một cơn ác mộng. Qua 5 vòng đấu đầu tiên, tân binh này chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm duy nhất từ trận hòa trước Bắc Ninh, còn lại là 4 trận thua trắng, trong đó có đến 3 thất bại ngay trên sân nhà. Việc đổ lỗi cho lịch thi đấu không thuận lợi ở giai đoạn đầu mùa giải chưa thực sự thuyết phục. Hãy nhìn sang Bắc Ninh, Hà Tĩnh hay SLNA – những đội bóng không sở hữu quá nhiều "sao" trong đội hình như Đồng Nai nhưng vẫn nhập cuộc đầy chủ động, thậm chí bất ngờ vọt lên chiếm ngôi đầu bảng như đội bóng xứ Nghệ.

Chất lượng ngoại binh cũng là vấn đề ở đội bóng chưa ghi được bàn thắng nào từ đầu giải.

Nguyên nhân cốt lõi khiến Đồng Nai sa sút nằm ở khâu chuẩn bị thiếu chu đáo, sự sa sút phong độ của nhiều trụ cột và cơn bão chấn thương đang "càn quét" đội hình. Chuỗi thành tích bết bát này khiến Đồng Nai nằm dưới đáy bảng và đối mặt với muôn vàn thử thách trong cuộc đua trụ hạng năm nay.

Hiện tại, những đối thủ xếp ngay trên họ đều là các "ông kẹ" có thừa độ quái và kinh nghiệm đua trụ hạng như HAGL hay Đà Nẵng. Trong khi đó, một tân binh khác là Bắc Ninh đã bỏ túi 5 điểm, phần nào giảm bớt áp lực trong mùa đầu tiên hít thở bầu không khí bóng đá chuyên nghiệp.

Dù được đánh giá là có lực lượng tinh nhuệ, Đồng Nai lại bộc lộ quá nhiều hạn chế ở cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Cầu thủ được chờ đợi nhất là Công Phượng đến nay vẫn chưa có được nền tảng thể lực ổn định, trong khi chất lượng của các ngoại binh lại không đáp ứng được kỳ vọng. Một số trụ cột khác cũng đánh mất phong độ, hay nói đúng hơn là bị "ngợp" sau nhiều năm trở lại đấu trường V-League, khiến lối chơi của đội bóng trở nên rời rạc, thiếu liền mạch.

Thậm chí ngay tại đấu trường Cúp Quốc gia, Đồng Nai suýt chút nữa đã bị đối thủ hạng dưới Bình Minh Sài Gòn loại ngay trên sân nhà.

Tình thế trên buộc HLV Nguyễn Việt Thắng chủ động lên tiếng rút lui để hy vọng tạo sự mới mẻ đến với đội. Ảnh: ĐNFC

Trước thành tích kém cỏi của đội nhà, việc HLV Nguyễn Việt Thắng đánh tiếng rời "ghế nóng" là điều hoàn toàn có thể dự báo trước. Từ sự chủ động của chiến lược gia này, khả năng Đồng Nai thay tướng trong thời gian tới là rất cao. Khoảng nghỉ vào đầu tháng 11 khi đội tuyển Việt Nam tập trung dịp FIFA Days sẽ là cơ hội vàng để đội bóng miền Đông Nam Bộ tái cấu trúc lại mọi thứ, bắt đầu từ băng ghế huấn luyện.

Trước mắt, vòng 6 V-League sẽ tiếp tục là một thử thách cực đại chờ đón Đồng Nai trong chuyến làm khách đầy giông bão trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Ngay sau đó, họ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón hai đối thủ khó chịu là Đà Nẵng và Hà Nội FC. Đây đều là những chướng ngại vật hạng nặng, thử thách lòng kiên nhẫn và nỗ lực vượt khó của đội bóng trong giai đoạn khủng hoảng này.

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